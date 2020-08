Nintendo kündigt neue Indie World für morgen um 18 Uhr an

Nintendo hat, wie immer ganz kurzfristig, eine neue Indie World für den 18. August 2020 angekündigt. Morgen um 18 Uhr gehts los. Bei der etwa 20-minütigen Präsentation sollen Spieler einen Ausblick auf Indie-Spiele erhalten, die demnächst für Nintendo Switch erscheinen.

Die letzte Indie-World-Präsentation fand im März statt. Dabei kündigte man unter anderem Sky, das neue Spiel der Journey-Macher, für Nintendo Switch an. Außerdem lernten wir Blue Fire und The Last Campfure kennen. Auf The Good Life von Hidetaka Suehiro gab es ebenso einen Blick wie auf Baldo. Das Action-Adventure wird gerne als eine Mischung aus Zelda und Ni no Kuni beschrieben.

Mal sehen, was wir morgen Neues zu Gesicht bekommen. Sicher wird der Großteil der Präsentation aus bekannten Indies bestehen, aber auch einige Neuankündigungen sind sehr wahrscheinlich.

Auf welche Spiele hofft ihr?

Ihr könnt den Stream morgen hier live sehen: