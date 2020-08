Die Visual Novel Aokana: Four Rhythms Across the Blue erscheint heute im Westen für Nintendo Switch. Publisher PQube Games spendiert neben dem Launchtrailer auch eine physische Limited Edition des Spiels, die ihr euch bei PQube-Partner bücher.de sichern könnt. Sie beinhaltet ein 100-seitiges Artbook.

Ursprünglich wäre heute auch eine digitale Veröffentlichung für PlayStation 4 angestanden, welche nun jedoch erst später erscheinen soll. Diese wird aber mit einigen geänderten oder gestrichenen Szenen auskommen müssen.

Eine alte Leidenschaft, neu entfacht

In einer Welt, in der das Fliegen für die Menschen so einfach ist wie ein Fahrrad zu fahren, existiert die berühmte Sportart „Flying Circus“. Einst sah die Zukunft für den Protagonisten rosig aus, er war ein Profi in diesem Sport, bis er durch eine heftige Niederlage besiegt wurde. Dieses Erlebnis und ein weiterer Grund brachten ihn dazu, mit seiner Karriere aufzuhören.

Einige Zeit später trifft er auf die Austauschschülerin Kurashina Asuka, der er das Fliegen beibringt. Die Übungsstunden entfachen seine Leidenschaft erneut. Noch einmal begibt er sich auf das Spielfeld für „Flying Circus“. Wie hoch wird er fliegen, wenn sich Kurashina Asuka an seiner Seite befindet?

Der Switch-Launchtrailer von Aokana: Four Rhythms Across the Blue

Bildmaterial: Aokana: Four Rhythms Across the Blue, PQube Games / NekoNyan Soft, Sprite