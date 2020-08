Tales of Arise in Australien und Brasilien eingestuft

Es hätte der große Sommer von Tales of Arise werden können. Aber anstatt die PR-Maschine nun endlich richtig in Schwung zu versetzen, musste Bandai Namco das JRPG auf unbestimmte Zeit verschieben. Da werden schnell Befürchtungen laut. Ganz so schlecht kann es um das nächste Tales of jedoch nicht stehen, denn in Australien und Brasilien wurde das Spiel in den letzten Tagen einer Alterseinstufung durch die jeweiligen Stellen unterzogen.

Die Verschiebung könnte sich im Rahmen halten

Die Freigaben erfolgen übrigens ab 15 respektive 14 Jahren. Nacktheit oder Drogen solltet ihr nach den geprüften Kategorien keine erwarten, dafür eine moderate Anwendung von Gewalt. Dies dürfte jedoch nur am Rande interessieren, denn die wichtigste Erkenntnis aus den Einstufungen ist, dass Tales of Arise in irgendeiner Form bereits vorliegt und Bandai Namco diese Version für so weit fortgeschritten hält, um sie zumindest bereits einer Behörde vorzulegen.

Allerdings sollte man nun nicht davon ausgehen, dass Bandai Namco eine überraschende Veröffentlichung in wenigen Wochen plant. Auch könnte man Tales of Arise später nochmals zur Einstufung vorlegen. Die Hoffnungen sind aber gestiegen, dass die Verschiebung nicht allzu groß sein könnte.

Bandai Namco zu Tales of Arise

Fordere das Schicksal heraus, an das du gebunden bist! Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Legenden und Sagen, die seit unzähligen Generationen überliefert wurden, sind zu Tatsachen geworden und verbargen für die Menschen in Dahna eine grausame Realität. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Unsere Geschichte beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Erlebt das nächste Kapitel der weltberühmten Tales-of-Serie, Tales of Arise, mit einer neuen Besetzung von Charakteren, überarbeiteten Kämpfen und klassischen Tales-of-Gameplay-Mechaniken.

Tales of Arise befindet sich für PlayStation 4, Xbox One und PCs in Entwicklung.

via DualShockers, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco