In Raji: An Ancient Epic trotzt ihr Dämonen im uralten Indien

Im Rahmen des heutigen „Indie World“-Livestreams präsentierte der indische Entwickler Nodding Heads Games sein erstes Projekt Raji: An Ancient Epic. Das im uralten Indien angesiedelte Action-Adventure ist ab sofort für Nintendo Switch via eShop für 22,49 Euro verfügbar. Und das bleibt vorerst die einzige Möglichkeit, in das Action-Adventure einzutauchen. Eine Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam ist nämlich erst für das dritte Quartal 2020 angedacht.

Nintendo zufolge spielt Raji: An Ancient Epic zu Beginn eines erneuten Krieges zwischen den Dämonen und den Göttern. Um sich für ihre Niederlage im letzten großen Krieg vor tausend Jahren zu rächen, fordern die Dämonen die Götter heraus, indem sie in das Reich der Menschen einfallen. Diesen droht nun die Ausrottung.

Aufgrund der Annahme, dass ihre Feinde im letzten großen Krieg vor tausend Jahren fielen, verlernten die Menschen im Gefühl vermeintlicher Sicherheit die Kunst der Alchemie. Unfähig, sich zu verteidigen, sind Städte und Festungen gefallen und die Menschen sind den Dämonen schutzlos ausgeliefert. Von den Göttern als alleinige Beschützerin der menschlichen Rasse auserkoren, macht sich Raji auf, den Dämonen zu trotzen.

Raji: An Ancient Epic im Launch-Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Raji: An Ancient Epic, Super.com / Nodding Heads Games