Mistwalker gewährt einen neuen Blick auf Fantasian für Apple Arcade

Als im März 2019 Apple Arcade angekündigt wurde, hörte man nach langer Zeit auch mal wieder etwas von Hironobu Sakaguchis Studio Mistwalker. Das Entwicklerstudio des Final-Fantasy-Erfinders brachte auf seinem Höhepunkt Spiele wie The Last Story hervor. In den letzten Jahren jedoch hörte man nur vom Terra-Battle-Franchise, dessen erfolgreichster Vertreter Terra Battle inzwischen auch eingestellt wurde.

Aber da ist ja noch Fantasian, das 2019 für Apple Arcade angekündigt wurde. Und, immerhin: es existiert noch. In dem RPG sollen Dioramen eine wichtige Rolle spielen, darüber hinaus weiß man noch nicht so richtig, was Fantasian wird. Doch bei Twitter teilte Mistwalker in diesem Monat ein paar neue Eindrücke. Nun, eigentlich teilte man nur ein Foto eines Dioramen. Es ist ganz offensichtlich selbst hergestellt und sieht toll aus.

Fantasian erscheint für Apple Arcade… when it’s done. Freut ihr euch drauf?

#Mistwalker is currently developing a completely new RPG #Fantasian from the ground up. #Fantasian will be available on #Apple's new subscription service, #AppleArcade. @AppleArcade

We will be sharing original concept art and the hand-crafted dioramas on this official account. pic.twitter.com/GkaP9pLX5a

— MISTWALKER Corp. (@mistwalker) August 5, 2020