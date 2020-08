Neuer Trailer zu No Straight Roads zeigt Switch-exklusive Features

Metronomik und Sold Out Games haben einen neuen Trailer zum Musik-Action-Game No Straight Roads veröffentlicht, der sich auf die Switch-Version des Spiels konzentriert. Der hätte eigentlich auch ganz gut in der heutigen Indie-World-Präsentation Platz gehabt… sei’s drum.

Das Video stellt unter anderem den Assist Mode für drei Spieler vor, der Switch-exklusiv sein wird. Außerdem gibt man bekannt, dass eine Touchscreen-Steuerung und der Pro Controller unterstützt werden.

Spieler schlüpfen in die Rollen von Mayday und Zuke, zwei Mitglieder der Indie-Rock-Band Bunk Bed Junction. Sie behaupten sich im Spiel gegen die Mega-Kooperation NSR, welche die Kontrolle über Vinyl City ergriff und alle Musikarten außer EDM verbannt hat. Der Spieler erforscht die spannenden Stadtteile Vinyl Citys, verwandelt mit der Kraft der Musik Objekte in Waffen, stellt sich kolossalen Bosskämpfen und verändert so die Welt.

Unter der Leitung von Wan Hazmer

No Straight Roads entsteht unter der Leitung von Wan Hazmer, der euch als ehemaliger Lead Game Designer von Final Fantasy XV vielleicht ein Begriff ist. Außerdem ist auch Daim Dziauddin beteiligt, Concept Artist von Street Fighter V.

No Straight Roads erscheint am 25. August 2020 für Nintendo Switch, PCs, PS4 und Xbox. Die Handelsversion könnt ihr euch für Konsolen bei Amazon schon vorbestellen*. Zusätzlich wird die No Straight Roads Collector’s Edition*, mit exklusiver zweiseitiger Schallplatte mit den Tracks des OST, einem rockigen 64-seitigen „The Art of NSR“-Artbook, offiziellen NSR-Drumsticks und einer funky Box, für Nintendo Switch, Xbox One und PS4 verfügbar sein.

Bildmaterial: No Straight Roads, Sold Out, Metronomik