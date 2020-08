Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! erhält eSports-Tournament-Modus

Bereits Anfang des letzten Monats wurde bekannt, dass ein kompetitiver Online-Modus für Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! nachgereicht wird, der auf den Namen „eSports Tournament“ hört. Im K.O.-Turnier-Stil treten Spieler hier gegeneinander an, die Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Nintendo-Online-Abonnement.

Nun haben die Verantwortlichen von Bandai Namco einen passenden Launchtrailer zum inzwischen veröffentlichten „eSports Tournament“-Modus präsentiert, der euch einen Überblick zum Modus gibt. In der ersten Runde des Modus wird ein zufälliger Song ausgewählt, den beide Spieler performen müssen. In der zweiten Runde sucht sich jeder Spieler seinen eigenen Song aus. Der Gewinner wird aus der Gesamtwertung beider Songs ermittelt.

Haut in die Trommeln bei Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun!

Schon im August 2019 gab es zudem ein umfangreiches kostenloses Update zum Spiel, welches Taiko no Tatsujin für Switch mit einem neuen Spielmodus erweiterte. In DonKatsu Fight könnt ihr seitdem zu zweit gegeneinander in einem lokalen Mehrspielermodus antreten!

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! erschien hierzulande im November 2018 für Nintendo Switch. Ist das Rhythmus-Spiel an euch vorbeigegangen? Schaut doch in unseren Test rein, um herauszufinden, ob der Party-Trommler etwas für euch ist.

