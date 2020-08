Play Has No Limits: PlayStation 5 zeigt sich im ersten weltweiten TV-Spot

Eigentlich ist das ein bisschen lustig. Normalerweise zappt man bei Werbung weiter, wartet entnervt auf den „Überspringen“-Button oder versucht den Kram per Adblocker gleich ganz zu unterbinden. Das nachfolgende Video jedoch werdet ihr wahrscheinlich sehen wollen. Falls ihr es könnt und euer Adblocker diesen Beitrag nicht wegen Begriffen wie „Werbung“ blockt.

Sony hat heute den ersten weltweiten TV-Spot zu PlayStation 5 geschaltet und veröffentlicht. Das Video läuft unter dem Motto „Play Has No Limits“ und ist 1:14 Minuten lang. Im TV dürfte wohl eine gekürzte Variante zu sehen sein. PlayStation stellt in der ersten groß angelegten Kampagne intensiv auf die neuen haptischen und auditiven Features der eigenen neuen Generation ab.

Keine Videospiele zu sehen

Das kommt nicht unerwartet, aber in dieser Intensität ist es doch ein wenig überraschend. Videospiele spielen nämlich überhaupt keine Rolle im Video. Es gibt nicht mal einen wilden, kurzen Zusammenschnitt, wie ihn vielleicht zum Ende viele erwartet hätten.

Stattdessen steigt man im PlayStation Blog ein wenig tiefer ein, auch unter Hinzunahme von Beispielen. Dort kommen die Entwickler von Spider-Man: Miles Morales, Deathloop, Ghostwire: Tokio und Horizon Zero West sowie einigen weiteren Spielen zu Wort. In knackigen Zitaten erklären sie euch, wie sie die neuen haptischen und auditiven Möglichkeiten in Gameplay ummünzen wollen.

Schwerpunkt: Features

Interessantere Schwerpunkte, oder? Offenbar ist man auch bei PlayStaton der Meinung, dass die Games zum Start der Konsole (noch) nicht so wichtig sind. Stattdessen setzt man auf Features. Ähnlich läuft das auch bei Microsoft und Xbox Series X. Ich hatte kürzlich in einem Kommentar angesichts der Verschiebung von Halo: Infinite dargelegt, wieso das Launch-Lineup in dieser Generation nicht so wichtig ist. Allerdings: noch sind einige Wochen Zeit bis zur Veröffentlichung und die letzten Kampagnen sind noch nicht gelaufen.

Und jetzt Licht aus, Spot an…