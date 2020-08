Supergiant Games‘ Hades erscheint im Herbst für Nintendo Switch

Im Rahmen von Nintendos heutigem „Indie World“-Livestream kündigten Supergiant Games ihren Roguelike-Dungeon-Crawler Hades für Nintendo Switch an. Der Titel soll zum Herbst dieses Jahres verfügbar werden. Hades machte sein Early-Access-Debüt für PCs via Epic Games Store im Dezember 2018. Im Dezember letzten Jahres folgte eine Veröffentlichung via Steam.

Befreit euch aus den Fängen des Totengottes

Das Portal beschreibt Hades als „einen Titel, der das Beste aus Supergiants‘ preisgekrönten Spielen vereint“. Die temporeiche Action von Bastion trifft in Hades auf die dichte Atmosphäre von Transistor und wird von einer fesselnden Handlung umschlossen, in der wie schon in Pyre die Charaktere im Mittelpunkt stehen.

In Hades übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über den titelgebenden Prinzen der Unterwelt. In seiner Rolle nutzen sie die Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, um sich aus den Fängen des Totengottes höchstpersönlich zu befreien. Jeder Fluchtversuch ist einzigartig, macht euch stärker und enthüllt neue Geheimnisse. Ferner können SpielerInnen zwischen den verschiedenen Göttern des Olymps wählen, die ihnen bei ihrer Odyssee unter die Arme greifen. Darunter etwa Göttervater Zeus, Athene oder Poseidon.

Hades im neuen Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Hades, Supergiant Games