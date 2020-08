Mei Hatsume betritt heute den Ring in My Hero One’s Justice 2

Ab sofort ist die DLC-Kämpferin Mei Hatsume für My Hero One’s Justice 2 verfügbar. Sie schlägt zusammen mit zehn Farbvarianten mit 3,99 Euro zu Buche. Mei ist auch im Season-Pass für 19,99 Euro mit insgesamt fünf Charakteren enthalten. Der erste neue Kämpfer war der professionelle Held Hawks, die weiteren Neuzugänge sind noch unbekannt. Ein aktueller Patch liefert zudem zahlreiche Balance-Anpassungen und einen Fotomodus.

Mei Hatsume zeigt sich erfinderisch

Die Technik-vernarrten Mei Hatsume Mei zeichnet sich durch ihre hohe Affinität für Technik aus, die sie in die Erfindung von unterstützender Ausrüstung kanalisiert. Diese präsentiert sie stolz und forsch und nutzt sie im Gefecht auch zu ihrem Vorteil.

Mei ist zudem mit englischer und japanischer Sprachausgabe spielbar, denn die englische Sprachoption wurde inzwischen nachgereicht. Ebenfalls ab heute erhältlich ist ein Verbrecheranzug-Kostüme-Paket für acht Charaktere mit einem Preisschild von 11,99 Euro.

Spielt ihr auch mit dem Gedanken, in den Ring zu steigen und euch mit den Helden und Schurken des „My Hero Academia“-Universums zu messen? Dann empfehlen wir euch unseren Test zu My Hero One’s Justice 2. My Hero One’s Justice 2* ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam erhältlich.

Mei Hatsume auf Englisch

Mei Hatsume auf Japanisch

