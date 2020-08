Gotham Knights angekündigt: Schlüpft in die Rolle von Batgirl, Robin und Co.

Nach den Teasern der letzten Tage haben Warner Bros. Games und DC heute Gotham Knights angekündigt, ein neues Open-World-Action-RPG im Batman-Universum. Gotham Knights wird von Warner Bros. Games Montréal entwickelt und SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, um als neue Garde ausgebildeter Superhelden Gotham City nach dem Tod von Batman zu beschützen.

Eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum

Das Spiel erzählt dabei eine originale Geschichte in DCs Batman-Universum und soll ein dynamisches und interaktives Gotham City bieten in dem – na klar – die Kriminalitätsrate in die Höhe geschnellt ist.

Diese neue Ära an Helden agiert vom Glockenturm aus und muss jene Geheimnisse lüften, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt verwoben sind. Berüchtigte Schurken stellen sich dabei in den Weg und warten auf epische Kämpfe. Die Spieler müssen Gotham vor dem völligen Chaos retten und sich selbst zu ihrer eigenen Version des Dark Knights entwickeln.

„Auf unserem Weg in ein neues Zeitalter interaktiver Geschichtserzählung hat unser Team eifrig an einer neuen Erfahrung in DCs Batman-Universum gearbeitet“, erklärt David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. Detailreiche Geschichtsstränge werden versprochen, in denen ihr auf berüchtigte DC-Superschurken wie Mr. Freeze trefft. „Das Team kündigt mit Freude die Entwicklung von Gotham Knights an und möchte den Spielern eine andere Art der Geschichte über DC-Superhelden näherbringen“, fügt Patrick Redding hinzu, Creative Director von Warner Bros. Games Montréal.

Gotham Knights wird alleine oder zu zweit im Online-Koopmodus spielbar sei. Es erwartet SpielerInnen eine offene Welt mit fünf unterschiedlichen Bezirken, die außerdem auch mit dem Batbike erkundet werden können. Die Fähigkeiten der Charaktere entwickeln sich weiter, aber natürlich gibt es im Spielverlauf auch immer mehr Gadgets.

Spielerische Abwechslung mit vier Superhelden

Batgirl, auch bekannt als Barbara Gordon, wird als entschlossene Kämpferin und geschickte Hackerin beschrieben. Sie beherrscht den Tonfa und macht sich ihr Training in Kickboxen, Capoeira und Jiu-Jitsu zunutze. Nightwing ist Dick Grayson, der erste Robin, einst Schützling von Batman. Nightwing ist ein Meister der Akrobatik, die von seiner Expertise im Umgang mit zwei Kampfstöcken komplementiert wird.

Red Hood ist ehemals bekant als Jason Todd und ist bekannt als unberechenbarer Antiheld. Er hat Probleme, seine Wut unter Kontrolle zu bringen, zögert aber nicht, seinen Freunden zu helfen. Aufgrund seines Trainings hat er nahezu übermenschliche Kräfte und ist in diversen Kampftechniken und im Umgang mit allen Arten von Waffen geübt, egal ob traditionell oder hochtechnologisch.

Robin ist Tim Drake, Wunderkund und Genie des Teams. Er eifert Batman nach, ist aber selbst schon erfahrener Kampfexperte. Bewaffnet mit einem zusammenklappbaren Kampfstab und ausgebildet in einer Vielzahl von Hinterhaltstechniken, hat sich Robin ein Wissen über psychologische Kriegsführung und Verhaltenswissenschaften angeeignet.

Gotham Knights wird 2021 für PlayStation 4, PlayStation 4, die Xbox-Familie sowie PCs erscheinen. Den ersten „World Premiere“-Trailer findet ihr unten. Darüber hinaus gibt es auch einen Gameplay-Walkthrough.

„World Premiere“-Trailer zu Gotham Knights

Erster Gameplay-Walkthrough zu Gotham Knights

Bildmaterial: Gotham Knights, Warner Bros. Games