Captain Tsubasa: Rise of New Champions präsentiert die Junioren aus Brasilien

Sowohl die deutsche Mannschaft als auch das US-amerikanische Team und das senegalesische Spieleraufgebot durften wir neben der niederländischen Mannschaft, der französischen Équipe Tricolore, den argentinischen Kickern, dem Mutterland des Fußballs, England, den italienischen Junioren sowie den Spielern aus Uruguay bereits kennenlernen. Zur Ankündigung sahen wir außerdem das japanische Team. Zu dieser bunten Team-Auswahl aus Captain Tsubasa: Rise of New Champions gesellen sich nun auch die Nachwuchs-Kicker aus Brasilien.

Das brasilianische Jugendteam

Das brasilianische Nachwuchsteam ist das stärkste Team überhaupt, wie könnte es auch anders sein. Nicht nur Samba-Fußball bietet der Stürmer Carlos Bara mit seiner kräftigen Statur und Präzision. Er ist torgefährlich, jedoch nur am Sieg interessiert. Im Mittelfeld zieht Luciano Leo die Fäden, ein langjähriger Mitspieler von Carlos. Eigentlich wäre auch er Stürmer, überlässt diesen Platz aber Carlos.

Kapitän ist der Verteidiger Alberto. Er hält hinten als Libero dicht, aber besitzt trotz dieser Position Offensivdrang. Das Tor hütet Keizinho mit seinen unglaublichen Reflexen und seiner Beweglichkeit. Er zeigt immer wieder akrobatische Paraden. Ihm geht es vor allem darum, Spaß am Spiel zu haben.

Das sind die Story- und Online-Modi

Zuletzt stellte uns Bandai Namco die beiden Story-Modi „Episode: Tsubasa“ und „Episode: Neuer Held“ vor. Wie bereits berichtet, schlüpft ihr in ersterem Modus in die (Fußball-)Schuhe des titelgebenden Helden Tsubasa Ozora und erlebt seine Geschichte. Dabei beinhaltet der Modus neben dem gesamten National-Middle-School-Turnier auch noch weitere spannende Spiele und Original-Teile der Handlung.

In „Episode: Neuer Held“ hingegen bestreitet ihr euer ganz eigenes Abenteuer. Mit einem selbst erstellten Charakter tretet ihr für eine von drei Schulen an, baut Freundschaften auf, wachst gemeinsam und seht euch schließlich sogar mit der Mannschaft von Tsubasa Ozora konfrontiert.

Mit einem Dreamteam treten SpielerInnen dann weltweit im Online-Modus gegen andere Teams in „Division Matches“ an. Natürlich mit dem Ziel, in der internationalen Rangliste zu klettern! Abseits der Division Matches wird es auch einen traditionellen 1-vs-1- sowie 2-vs-2-Online-Modus geben, den SpielerInnen mit selbst zusammengestellten oder den Originalteams bestreiten dürfen.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions soll am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Wir durften den Titel bereits anspielen. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsversion bereits vorbestellen*!

Das Junioren-Team aus Brasilien im Trailer

via Bandai Namco, Bildmaterial: Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Bandai Namco / Tamsoft