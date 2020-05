Das war… Kalenderwoche 20/2020

Die Vorstellung von Unreal Engine 5, aktuelle Verkaufszahlen von PlayStation 4, ein neues Spiel von Nintendo und große Pläne von Capcom begleiteten uns in den letzten Tagen. Weitere Neuankündigungen finden sich zudem in unserem Block mit den weiteren Videos der Woche. Zum Schluss gibt es dann noch zwei neue Reviews sowie die aktuelle Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Zu einer neuen Konsolengeneration gehören nicht nur die Konsolen, sondern auch die entsprechenden Entwickler-Tools. Auch Epic Games möchte da natürlich weiterhin vorne mitspielen und stellte in dieser Woche Unreal Engine 5 vor. Dies geschah mit einer Tech-Demo, welche auf einer PlayStation 5 lief. Bevor es mit der neuen Generation losgeht, blickt Sony mit PlayStation 4 inzwischen auf weltweit 110,4 Millionen verkaufte Einheiten zurück. Diese Zahl soll natürlich noch ein wenig weiter wachsen, beispielsweise mit Ghost of Tsushima (PS4). In einer Ausstrahlung von State of Play zeigte man das Spiel ausführlich.

Auch Nintendo plant den Sommer und hatte mit Paper Mario: The Origami King (Switch) sogar eine Neuankündigung parat. Dabei gibt es wie von der Reihe gewohnt einen speziellen Grafikstil, versprochen werden auch Humor, Rätsel, spannende Kämpfe und schrullige Charaktere. Veröffentlicht werden soll das Spiel am gleichen Tag wie Ghost of Tsushima, nämlich am 17. Juli.

Im aktuellen Geschäftsjahr bis März 2021 hat Capcom offenbar Großes vor. Gleich mehrere große Haupttitel sollen bis dahin erscheinen, das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervor. Dies soll zu 28 Millionen verkauften Videospielen führen, was eine klare Steigerung zu den Vorjahren darstellen würde, welche unter anderem mit Devil May Cry 5 und Monster Hunter: World auch nicht gerade schwach auf der Brust waren.

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS4, Xbox One, PC) gibt es zudem eine weitere Ankündigung des E3-losen Sommers. Zusätzlich wurden auch einige kleinere Projekte enthüllt, dazu gehören das 2D-Monstersammelspiel Nexomon: Extinction (PS4, Switch, Xbox One, PC), das knochige Skully (PS4, Switch, Xbox One, PC) sowie die Boys-Love-Visual-Novel My Dangerous Life (PC). Im Eröffnungsvideo zu VVVtunia (PS4) gibt es insbesondere auch einen Eindruck vom Theme-Song. Apropos Musik: Darum dreht sich alles in Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch), welches seit dieser Woche hierzulande erhältlich ist.

Mit einem Story-Trailer zeigte sich in dieser Woche The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS4, Switch, PC), zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) gibt es einen neuen Trailer und Bilder zur deutschen Version. Zu The Last of Us Part II (PS4) gab es einen spoilerfreien Blick in die Geschichte. Bandai Namco stellt uns aktuell in einer Videoreihe die Charaktere aus Tales of Crestoria (Mobil) vor, bisher erschienen sind die Filme zu Kanata, Misella und Vicious. Einen neuen animierten Trailer gibt es hingegen zu War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius (Mobil).

Der nächste Trailer wurde auch zu Root Film (PS4, Switch) veröffentlicht, während es zu Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu (PS4, Switch) immerhin einen kurzen TV-Spot gab, denn zu diesem neuen Ableger gibt es noch nicht so viel Bewegtmaterial. Das Rhythmusspiel No Straight Roads (PS4, Switch, Xbox One, PC) wurde zusätzlich für Nintendo Switch und Xbox One angekündigt und aus Tasomachi (PC) zeigten die Entwickler die schönen Umgebungen. Zum Free-to-play-Spiel Ninjala (Switch) gibt es auch eine physische Veröffentlichung und Nintendo Switch Online erhält am 20. Mai 2020 vier neue Spiele-Klassiker für Abonnenten.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews der Woche von JPGAMES. Musikalisch wird es dabei mit Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (Switch) (zum Testbericht), wobei Spieler ihr Rhythmusgefühl auf die Probe stellen können. Mikus Debüt auf Switch fällt dabei in Sachen Umfang und Grafikqualität etwas wacklig aus. Die Portierung Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – Road to Boruto (Switch) (zum Testbericht) kommt allerdings mit nur kleinen technischen Macken aus. Über 100 spielbare Charaktere und extrem viel Singleplayer-Content können Fans zudem bei der Stange halten.

In der heutigen Sonntagsfrage geht es um Schleichmissionen, also hin und wieder doch um ein kontroverses Thema. Versucht ihr hier jeweils unentdeckt zu bleiben oder wählt ihr eher den brachialen Weg? Hier könnt ihr euch zur Umfrage durchschleichen.