PlayStation 4 weltweit 110,4 Millionen Mal verkauft – PS-Plus-Abozahlen steigen weiter

Angesichts dieser astronomischen Zahlen von „sinkend“ zu sprechen, ist natürlich irgendwie absurd. Aber das gehört natürlich auch zur Präsentation des aktuellen Geschäftsberichts von Sony. Im letzten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wurden weltweit 1,5 Millionen PS4-Geräte verkauft. Das sind 1,1 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt steht die Konsole zum Ende ihrer Lebenszeit nun bei 110,4 Millionen ausgelieferten Geräten zum 31. März 2020. In wenigen Monaten soll PlayStation 5 erscheinen und Sony blickt damit auf eine äußerst erfolgreiche Generation zurück. Auch die Vorhersage für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte man erfüllen. 13,5 Millionen sagte man voraus, letztlich sind es 13,6 Millionen Geräte im Geschäftsjahr 2019 geworden. Für das neue Geschäftsjahr machte Sony keine Vorhersage zum Abverkauf der PlayStation 4.

PlayStation Plus schießt weiter in die Höhe

Weniger Konsolenverkäufe bedeutet aber auch Konsolenverkäufe. Die Gesamtzahl der PS4-Konsolen am Markt steigt und damit auch weiter die PS-Plus-Abos. Bis zum 31. März 2020 vermeldet Sony 41,5 Millionen PS-Plus-Abonnenten. Das sind 5,1 Millionen mehr als vor einem Jahr. Auch mehr Software wurde verkauft. 59,6 Millionen stehen allein im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres in den Büchern, das sind 4,9 Millionen mehr als im Vorjahrszeitraum.

Zum Vergleich: Nintendo blickt mit Nintendo Switch Online auf 15 Millionen Abonnenten. Das sind 36 Abos auf 100 Konsolen. Sony kann nur 26 Abos pro 100 Konsolen bieten, aber PlayStation Plus ist auch deutlich teurer.

Coronavirus: Spielstunden und digitale Verkäufe steigen stärker als üblich

66 Prozent der Verkäufe im vierten Quartal waren außerdem digitaler Art. Das ist ein deutliches Plus im Vergleich zu den 45 Prozent des Vorjahresquartals und vermutlich auf die Einschränkungen rund um die Coronavirus-Pandemie zurückzuführen. Auch in Sachen Spielzeit vermeldet Sony Außergewöhnliches. So seien die Spielstunden im März um den Faktor 1,5 größer als in der Weihnachtszeit.

va Gematsu, Sony-Geschäftsbericht (PDF), Daniel Ahmad, Bildmaterial: Logo PlayStation, Sony