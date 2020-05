Tales of Crestoria: Neuer Charakter-Trailer stellt Protagonist Kanata Hjuger vor

Bandai Namco hat den ersten von einer Reihe kommender Charakter-Trailer zum neuen Serienableger Tales of Crestoria veröffentlicht. Los gehts dabei natürlich mit dem neuen Protagonisten, Kanata Hjuger. Er ist 15 Jahre alt und der einzige Sohn des geachteten Dorfältesten. Er tritt für seinen Wunsch ein, die Schwachen zu beschützen. Oft wird er aber aufgrund seiner Naivität nicht ernst genommen. Kanata wird von Synchronsprecher Kohei Amasaki eingesprochen. Sein Charakter-Design stammt von Kosuke Fujishima.

Zu Verbrechern gebrandmarkt

Tales of Crestoria spielt in einer Welt, in der Menschen dazu verpflichtet sind sogenannte „Vision Orbs“ zu tragen, um damit Verbrecher durch Gebete zu richten. Der Protagonist, Kanata, ist der Sohn eines Mönchs, der ein Dorf leitet. Er ist heimlich in Misella, ein Waisenmädchen, das im Kloster lebt, verliebt.

In einer vom Schicksal geprägten Nacht wird Kanata ein schweres Verbrechen begehen, um jenes Mädchen vor einer Tragödie zu bewahren. Um Kanata zu beschützen, gerät auch Misella mit in das Verbrechen hinein. Hervorgerufen durch das Ereignis haben sich Leute mittels dem Vision Orb gewünscht die beiden zu bestrafen, wodurch sie zu Verbrechern wurden und fortan auf der Flucht vor den Enforcers sind.

Erkundet die Welt, freut euch auf zahlreiche Nebenaufgaben und bekannte Gesichter aus der Tales-of-Serie und natürlich über die serientypischen Skits. Im Juni soll Tales of Crestoria für iOS- und Android-Geräte weltweit zeitgleich erscheinen.

Der Charakter-Trailer zu Kanata Hjuger

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Crestoria, Bandai Namco