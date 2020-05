Sonntagsfrage: Schleichmissionen – Schleichend oder mit dem Kopf durch die Wand?

Schleichmissionen sind (für mich) im Grunde genau das Gegenteil von „schleichend“. Sie mögen zwar ruhig sein, sodass man sich als Spieler*in konzentrieren kann, setzen mich jedoch gehörig unter Druck. Zum einen, weil jede falsche Bewegung einen Gegner herlocken könnte. Auf der anderen Seite möchte man es sich ja selbst ein wenig beweisen und nicht den meist einfacheren Weg – sprich einfach durchlaufen oder schießen – wählen.

Doch bergen diese Missionen oft gemeine Fallen, sodass viel Zeit zum Auskundschaften investiert werden muss oder spezielles Equipment benötigt wird. An manchen Stellen sorgt es dann für große Frustration, wenn viel Zeit in die Ausarbeitung eines Plans, mit dem richtigen Equipment, einer gut geplanten Route und den richtigen Fähigkeiten gewählt wurde. Da hat man doch von vornherein keine Lust in diese „Arbeit“ zu investieren, oder?

Genau dieser Frage wollen wir in der heutigen Sonntagsfrage ein wenig auf den Grund gehen. Wie verhaltet ihr euch in Schleichmissionen? Gehört ihr zu der Sorte, die alles, noch so kleines Detail durchdenkt und vorsichtig voranschreitet? Oder sagt ihr eher „Sc***ß drauf, ich renne da einfach durch und spare mir die Zeit der Vorbereitung? Stimmt ab und teilt euer Vorgehen gerne in den Kommentaren!



Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 10. Mai

Sonntagsfrage: Was zeichnet einen guten Protagonisten / eine gute Protagonistin aus?

In der letzten Ausgabe der Sonntagsfrage ging es darum, was einen guten Protagonisten / eine gute Protagonistin ausmacht. Für viele von euch braucht ein Charakter nicht unbedingt ein gutes Aussehen, sondern muss etwas Einzigartiges besitzen. Das kann in Form von seiner Persönlichkeit auftreten, die gerne ein wenig tiefer sein kann. Mancher Beschreibungen braucht ein Charakter einem inneren Konflikt oder seelischen und körperlichen Schwächen, die ihn menschlicher und nicht nur als Held klassifizieren.

Andere User und Userinnen gaben dagegen an, dass ein Protagonist / eine Protagonistin nicht unbedingt so vielschichtig sein muss, jedoch unterschiedliche Hürden überwinden sollte, um weiter zu wachsen. Wieder andere sind der Auffassung es komme auf die Welt, die Handlung die Geschichte an, um den Protagonisten / die Protagonistin genauer definieren zu können. Allerdings freuen sich die meisten, wenn die Charaktere ein bestimmtes Facettenreichtum sowie Ecken und Kanten an den Tag bringen, um authentisch zu wirken.