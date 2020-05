In My Dangerous Life lebt ihr plötzlich in einer WG mit drei Verbrechern

Der deutsche Publisher Giiku Games hat mit My Dangerous Life sein neustes Projekt vorgestellt. My Dangerous Life ist eine Boys-Love-Visual-Novel, in der man Protagonist Hinata auf seinem Abenteuer in New York begleitet. Das Auslandsstudium in New York war sein lange gehegter Traum. Doch als sein Traum beginnt, geht alles bergab.

Er wird aus seiner Wohnung geschmissen, ein Fremder hat seine Identität gestohlen und sich an seiner Stelle an der Universität eingeschrieben, und er hat nicht den blassesten Schimmer, wie er mit diesem Schlamassel umgehen soll. Doch dann bietet ein gutaussehender Fremder seine Hilfe an, und plötzlich findet sich Hinata in einer Wohngemeinschaft mit drei heißen Kerlen wieder. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle beginnt, und Hinata stellt bald fest, dass seine Mitbewohner mehr Geheimnisse verbergen, als sie zugeben.

Einer der Mitbewohner ist ein ausgebildeter Elite-Attentäter, ein anderer ist Bandenmitglied und Mittelsmann in einer düsteren Bar mit Kontakten in die Unterwelt und der dritte Mitbewohner ist Trickbetrüger. Soviel Glück muss man wohl erstmal haben. My Dangerous Life erscheint für PC-Steam noch in diesem Jahr.

via PR, Bildmaterial: My Dangerous Life, Giiku Games / Hituzigumo