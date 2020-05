Heaven is a Halfpipe: Tony Hawks Pro Skater 1+2 angekündigt – Collector’s Edition vorbestellbar

Skateboarding ist heute eine Randsportart, wenn auch eine extreme. Aber Skateboards waren in Ende der 90ern mal richtig angesagt, Leute. Es war die Zeit des Tony Hawk und jeder Jugendliche, der was auf sich hielt und eine PlayStation hatte, kannte Tony Hawk’s Pro Skating. Okay, die ganz Coolen konnten natürlich einfach auch selbst skateboarden. Üblicherweise standen jedenfalls damals die Chancen, dass solche Lizenzsoftware nicht viel taugt, ziemlich gut. Aber Tony Hawk’s Pro Skating bekam Bestnoten.

Auch heute noch erfreut sich die Reihe einer nostalgischen Beliebtheit. Beste Vorausetzungen für ein HD-Remaster alter Games also. Und so kommt es! Am 4. September werden Tony Hawks Pro Skater 1+2 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Für die gutaussehende Neuveröffentlichung verantwortlich ist dabei Vicarious Visions, das Studio hinter der Trilogie Crash Bandicoot N. Sane* – das sind sogar drei Games, nicht nur zwei!

Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 werden die vollständige Originalliste der Pro Skater aus der Wende des 21. Jahrhunderts enthalten. Dazu gehören Steve Caballero, Geoff Rowley, Bucky Lasek, Elissa Dampfer, Kareem Campbell, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg, Chad Muska… und natürlich Tony Hawk! Diese Skater haben alle ihre eigenen Special Moves – von Geoff Rowleys Darkside Grind bis zu Tony Hawks legendärem 900 – außerdem haben sie in den letzten zwei Jahrzehnten einige neue Tricks gelernt: Revert, Lip Tricks und Wall Plant, mit dem ihr tolle Kombos wie nie zuvor machen könnt.

Alle Original-Levels werden enthalten sein. Ihr könnt sie mit alten und neuen Zielen spielen, mit einem Freund im lokalen Koop oder auch online. In 4K-Auflösung und mit 60fps, verspricht man. Ihr könnt euch Tony Hawks Pro Skater 1+2 schon bei Amazon vorbestellen*. Dort wird auch eine Collector’s Edition gelistet, die ihr euch bereits vorbestellen könnt* und die ein Deck in Originalgröße enthält.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Tony Hawks Pro Skater 1+2