Nintendo kündigt Paper Mario: The Origami King für Nintendo Switch an

Inzwischen spricht manches dafür, dass Nintendo wohl nicht wie vermutlich geplant eine Nintendo Direct abhalten konnte oder abhalten kann. Seit Beginn des Jahres gab es viele Ankündigungen, die in einer „Direct“ einen guten Platz gefunden hätten.

Auch die heutige Ankündigung von Paper Mario: The Origami King gehört dazu. Stattdessen erfolgt die Ankündigung wie aus dem Nichts! So ganz aber auch nicht. Denn ein neues Paper Mario ist wohl das am schlechtesten gehütete Geheimnis bei Nintendo gewesen.

Paper Mario: The Origami King entfaltet sich am 17. Juli auf Nintendo Switch. Fans soll eine „humorvolle Welt im außergewöhnlichen Stil“ erwarten, „voller Rätsel, spannender Kämpfe und schrulliger Charaktere“. Das Besondere ist dabei natürlich auch die Optik: eine Papierkulisse erwartet euch.

Das farbenfrohe Abenteuer lädt SpielerInnen gemeinsam mit Mario, Luigi und Prinzessin Peach zum Origami-Fest ins Origami-Königreich ein. Nur eins trübt die festliche Stimmung: das etwas ungewöhnliche Verhalten von Prinzessin Peach. Offenbar hat König Olly, der sich selbst als Herrscher des Origami-Königreichs sieht, ein finsteres Vorhaben angezettelt: Er verfolgt den Plan, die ganze Welt zu falten. Auf dem Papier sieht das ziemlich gefährlich aus – deshalb braucht es zur Rettung jemanden, der kein Papiertiger ist: Mario!

Paper Mario: The Origami King erscheint am 17. Juli – ihr könnt es euch bereits vorbestellen*!

Der erste Trailer zu Paper Mario: The Origami King

via Nintendo, Bildmaterial: Paper Mario: The Origami King, Nintendo