Neuer animierter Trailer zu War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Square Enix hat einen neuen animierten Trailer zu War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius veröffentlicht. Das Video ist nicht nur zu Promo-Zwecken entstanden, sondern wird dem Spiel auch mit einem Update im Juni beigefügt. Im Hintergrund hört ihr den Song „All for Love“ von Raychell.

Seit Ende März findet ihr das Taktik-RPG für iOS im App Store und für Android bei Google Play. War of the Visions spielt dabei im Universum von Final Fantasy Brave Exvius. In Japan wurde das Mobil-RPG über neun Millionen Mal heruntergeladen. Nun könnt ihr auch mit deutschen Texten loslegen.

Das Spiel ist free-to-play mit Mikrotransaktionen. Übrigens, etwas mehr Wiedererkennungswert als der Titel bieten vielleicht die Illustrationen, wie ihr bemerkt habt. Sie stammen von Isamu Kamikokuryo, der in führender Funktion schon an Final Fantasy XII, XIII und XV arbeitete.

Englische Version

Japanische Version

