Pikachu-Ramen und Mauzi-Püree: Das Pokémon-Kochbuch bringt Abwechslung auf den Tisch

Für die meisten von uns dürften die ganz strengen Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen im Rahmen der Coronavirus-Pandemie inzwischen vorüber sein. Hoffen wir, dass es bei all den Lockerungen auch so bleibt. Etwas, das in dieser Zeit bei vielen Familien auch zum Thema wurde, war das Essen.

Eine ungewohnte Situation, wenn man plötzlich Tag für Tag drei Mahlzeiten zuhause einnimmt. Kantine und Schulessen beherrschten ja sonst den „kulinarischen“ Alltag. Da merkt man erstmal, wie schwer es ist, Abwechslung auf den Tisch zu bringen. Insofern kommt dieser Beitrag hier wohl etwas spät. Aber besser spät als nie!

Kennt ihr schon das Pokémon-Kochbuch? Es ist schon eine ganze Weile erhältlich. Und es bringt definitiv Abwechslung auf den Tisch! Dabei verspricht es einfache Rezepte und Zutaten. So einfach, dass selbst Kinder es ausprobieren können. Das Buch von Autorin Maki Kudo gibt es für recht günstige 12,99 Euro bei Amazon* und es bietet auf 80 Seiten deutschsprachige Rezepte für die Pokémon-Sushi-Rolle, Pikachu-Ramen oder Mauzi-Kartoffelpüree. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Bildmaterial: Panini Verlags GmbH