Das Eröffnungsvideo zu VVVtunia von Compile Heart

Compile Heart hat das Eröffnungsvideo zu VVVtunia veröffentlicht. Wie so oft gibt es dabei auch ein erstes Ohr auf den Opening-Theme-Song. Der trägt den prägnanten Namen „∞ (unlimited)“ und wurde von Jin komponiert und geschrieben. Auch üblich ist, dass der Song dabei von Synchronsprecherinnen des Spiels gesungen wird.

Ein Spin-off mit Idols

Bei VVVtunia handelt es sich um ein Spin-off zum 10. Geburtstag der Neptunia-Reihe und zum 25. Geburtstag von Compile Heart als Tochter von Idea Factory. Dieses steht unter dem Motto „Hyperdimension Neptunia x Virtual YouTuber“. Dabei verbünden sich die vier Göttinnen Neptune, Noire, Blanc und Vert mit der virtuellen Idol-Gruppe Mewtral, um die digitale Welt VirtuaLand zu retten. Auch Virtual YouTuber kommen im Spiel vor. Diese werden den Spieler beispielsweise unterstützten oder mit Aufträgen versorgen.

Geschichte

Der Planet EMO steht der Bedrohung durch die Gruppe Anti gegenüber, welche Inhalte zerstört. Dadurch werden auch Virtual YouTuber durch Anti gefangen. Die Göttin Fair, welche EMO beschützt, setzt deswegen auf Unterstützung aus einer anderen Dimension. So liegt es nun also an Neptune, Noire, Blanc und Vert sowie Me und You, den Planeten EMO und die Virtual YouTuber zu retten. Der Gruppe Anti gehören unter anderem Airpuu, Armor Golem, Fake Book und Suman Hohorn an.

VVVtunia soll in Japan am 2. Juli für PlayStation 4 erscheinen.

