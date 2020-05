Unreal Engine 5 mit einer PS5-Tech-Demo angekündigt

Epic Games hat heute ihre neue Engine der nächsten Generation vorgestellt und bleibt sich (wie Sony) treu, denn das neue Entwickler-Tool heißt Unreal Engine 5. Passend dazu zeigt die Tech-Demo Material, welches auf einem PlayStation-5-Dev-Kit läuft und komplett spielbar ist. Konkret hat man das Demo-Material direkt über den HDMI-Ausgang der Konsole aufgezeichnet, also ohne Tricks.

Lumen und Nanite spielen zusammen

Der Name der Demo lautet „Lumen in the Land of Nanite“ und enthält die zwei Prunkstücke der neuen Engine, nämlich Lumen und Nanite. Bei Lumen handelt es sich um ein dynamisches Belichtungskonzept, Nanite ermöglicht eine extrem detaillierte Geometrie, welche das Zählen von Polygons und entsprechende Optimierungsarbeiten überflüssig machen soll. Zusammen ergeben Lumen und Nanite ein pixelgenaues Licht- und Schattenspiel. Mehr technische Details findet ihr direkt bei Epic Games.

So ist die Tech-Demo auch voll darauf ausgelegt, möglichst viel mit Licht und Schatten sowie extrem detaillierten Objekten zu spielen. Im nächsten Jahr soll Unreal Engine 5 zur Verfügung stehen und zwar für alle gängigen Plattformen der aktuellen und nächsten Generation.

Übrigens wurde Unreal Engine 4 einst analog mit einer PS4-Tech-Demo präsentiert. Was damals noch beeindruckte, ist nun zum Ende der Generation hin längst von aktuellen Spielen übertroffen worden. Vergleiche verbieten sich zwar, aber vielleicht werden wir über die aktuelle Tech-Demo in sieben Jahren ebenso denken?

via Gematsu, Bildmaterial: Unreal Engine 5, Epic Games