Capcom möchte im laufenden Geschäftsjahr mehrere große Titel veröffentlichen

Während Capcom im vergangenen Geschäftsjahr einige große Titel wie die Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne* veröffentlichte, ist es im bereits laufenden neuen Geschäftsjahr mit dem Remake zu Resident Evil 3* noch verhältnismäßig ruhig. Nichtsdestotrotz gab das japanische Unternehmen in seinem Geschäftsbericht an, mehrere große Haupttitel im neuen Geschäftsjahr, das seit dem 1. April 2020 läuft, veröffentlichen zu wollen. Welche das sind, ist noch unbekannt.

28 Millionen Einheiten will man verkaufen

Jedoch gab Capcom an, dass man das Ziel verfolge 28 Millionen Einheiten an Videospielen bis zum Ende des Geschäftsjahres zu verkaufen. Eine ganze Menge also, die nicht nur auf brandneue Games entfallen soll. Zu diesem Zweck werde man auch digitale Werbestrategien stärker ausbauen, indem zum Beispiel Vertriebsregionen erweitert und flexible Preise angeboten werden, um den Verkauf von bestehenden Haupttitel zu fördern.

Passend dazu veröffentliche der japanische Entwickler die aktuellen Verkaufszahlen einiger Spiele. So konnte sich das Resident Evil 3 Remake weltweit 2,5 Millionen Mal und Monster Hunter: World bisher über 15,5 Millionen Mal verkaufen.

In den vergangenen Geschäftsjahren sahen Capcoms Verkaufszahlen für Videospiele wie folgt aus: 2017/18 – 24,4 Millionen Einheiten (u.a. Monster Hunter: World, Marvel vs. Capcom: Infinite), 2018/19 – 25,3 Millionen Einheiten (u.a. Resident Evil 2, Devil May Cry 5) und 2019/20 – 25,5 Millionen Einheiten (u.a. Monster Hunter World: Iceborne). Im neuen Geschäftsjahr möchte man also noch einen draufsetzen. Was für Games man dazu braucht, darauf könnt ihr euch nun selbst einen Reim bilden.

via Gematsu, Bildmaterial: Monster Hunter World: Iceborne, Capcom