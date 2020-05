Nintendo Switch Online: Panel de Pon erscheint erstmals in Originalform im Westen

Das letzte Games-Update für den NES- und SNES-Katalog von Nintendo Switch Online datiert vom Februar. Auch wenn Nintendo stets betonte, neue Spiele gäbe es unregelmäßig, so war es doch mal wieder höchste Zeit für neue Spiele. Am 20. Mai 2020 dürfen sich Abonnenten von Nintendo Switch Online wieder auf vier neue Games freuen. Und wer sich darauf einlässt, der bekommt feine Klassiker-Perlen.

Mit dabei ist nämlich unter anderem Panel de Pon von 1995, einst entwickelt von Intelligent Systems. Unter Feinschmeckern gilt es als eines der besten Puzzle-Games und in der Originalform wurde es nicht im Westen veröffentlicht. Nintendo nahm inhaltliche Änderungen vor und nannte die westliche Veröffentlichung Tetris Attack. Obwohl das Spiel mit Tetris gar nichts am Hut hat.

Neben Panel de Pon gibt es außerdem die SNES-Games Operation Logic Bomb und Wild Guns sowie den NES-Klassiker Rygar. Wie sieht es aus, wie gefällt euch diese neue Auswahl? Wie so oft sieht die Auswahl in Japan etwas anders aus. Dort gibt es Super Punch-Out!! sowie Panel de Pon und Rygar sowie Journey to Silius.

Insgesamt stehen nun 82 Games bei Nintendo Switch Online bereit.

via VGC, Gematsu, Bildmaterial: Nintendo