Nexomon will euch das klassische Monstersammeln in 2D wieder näherbringen

Das von Publisher pQube Games und VEWO Interactive Inc. in dieser Woche angekündigte Nexomon: Extinction ist ganz offensichtlich von einem anderen Monstersammelspiel inspiriert. Gerne schreibt man da von einem Klon. Oder? Oder ist das Monstersammelspiel nicht viel eher ein Genre? Viele Gameplay-Mechaniken sind schließlich auch in anderen Spielen gleich, aber man schreibt nicht von Klonen, sondern von einem Genre. Darüber lässt sich aber wohl erst streiten, wenn Neximon: Extinction veröffentlicht wurde.

Publisher und Entwickler stellen Nexomon jedenfalls als ein klassisches Monstersammelspiel vor, mit einer eigenen Story und über 300 einzigartigen Nexomon, die man fangen, zähmen und entwickeln kann. Die Welt von Nexomon: Extinction ist einer kolossalen Bedrohung ausgesetzt. Ein tobender Kampf zwischen dem mächtigen Tyrannen Nexomon um die Herrschaft über Menschen und Monster hat Chaos und Zerstörung verursacht!

Nexomon soll im Sommer für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Den ersten Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

via pQube Games, Bildmaterial: Nexomon: Extinction, pQube Games / VEWO Interactive Inc.