Vorbestellerboni und neue deutsche Screenshots zu Story of Seasons: Friends of Mineral Town

US-Publisher XSEED hat mit dem 14. Juli den Veröffentlichungstermin von Story of Seasons: Friends of Mineral Town für Nordamerika bekannt gegeben. Für Europa steht mit dem 10. Juli 2020 der Termin ebenfalls schon fest, hier vertreibt Marvelous Europe das Spiel. Dazu gibt es heute auch einen neuen Trailer und einige weitere neue, deutschsprachige Screenshots. Friends of Mineral Town erhält nämlich eine neue Lokalisierung!

Das komplette Remake des Klassikers, der einst für Game Boy Advance erschienen ist, wird sowohl physisch als auch digital am 10. Juli 2020 veröffentlicht. Darüber hinaus ist auch die Grafik komplett neu gestaltet, die Steuerung natürlich angepasst und es gibt neue Interaktionsmöglichkeiten. Ihr könnt euch Story of Seasons: Friends of Mineral Town übrigens bereits bei Amazon vorbestellen*.

Passend dazu stellte Marvelous auch die Vorbestellerboni vor. Wer im Nintendo eShop vorbestellt, erhält das Kuhkostüm-Outfit als digitalen Bonus. Käufer der physischen Version hingegen dürfen sich auf einen exklusiven Satz an Stickern von verschiedenen Charakteren aus dem Spiel freuen. Das Sticker-Set wird allen physischen Versionen des Spiels beiliegen, unabhängig vom Händler, bei dem das Spiel erworben wird.

Das Spiel führt Fans der Reihe zurück in die charmante Welt von Mineralstadt und stellt diese gleichzeitig einer neuen Generation von Farmern vor. Um der Farm ihres Großvaters neues Leben einzuhauchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen, machen sich Spieler die Kräfte der Natur zunutze, hegen ihre Pflanzen und ziehen Nutztiere groß. Mit mehr als 20 verschiedenen Nutzpflanzen, einer Vielzahl an Tieren – von Alpakas bis hin zu Angorakaninchen –, wechselnden Jahreszeiten und neuen Fertigkeiten gleicht kein Tag dem anderen.

