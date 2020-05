Little Town Hero erklärt die Grundlagen des Kampfsystems

NIS America erklärt uns in einem neuen Gameplay-Video die Grundlagen des Kampfsystems aus Little Town Hero. Dabei geht man konkret auf den taktischen, menübasierten Kampf ein mit Mechaniken wie Ideas, Izzit und Dazzit, zudem sehen wir die Unterstützung durch Verbündete.

Sowohl Sony- als auch Nintendo-Fans dürfen sich auf eine physische Kopie des Spiels, ein Artbook, ein Poster, ein Lapel-Pin-Set und den offiziellen Soundtrack in einer Collector’s Edition freuen*.

In einem abgelegenen Dorf am Rande der Welt träumt ein Junge namens Axe davon, die Welt zu bereisen. Es ist jedoch jedem untersagt, sich über die Stadtgrenzen hinauszuwagen. Alles ändert sich, als ein riesiges Monster das Dorf angreift. Axe entdeckt, dass er mit der Kraft eines mysteriösen Steins seine Ideen und somit seine Angriffe zum Leben erwecken kann. Während er versucht, das Dorf zu retten, lüftet er nach und nach die Geheimnisse hinter den Monstern und den Steinen.

Little Town Hero erscheint für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Europa am 26. Juni 2020. Beide Plattformen werden mit physischen Veröffentlichungen bedient. Für Nintendo Switch ist das neue Spiel von Pokémon-Entwickler Game Freak bereits digital erhältlich.

Die Gameplay-Grundlagen

via PR, Bildmaterial: Little Town Hero, NIS America / Game Freak