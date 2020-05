The Last of Us Part II: Inside the Story – ein spoilerfreier Blick auf die Geschichte

Begleitende „Inside“-Videos zu AAA-Produktionen im Launchnähe gehören inzwischen zum guten Ton. Interessierte Spieler und vor allem Fans können auf diese Weise mehr Einblicke in die Spiele, aber auch in die Entwicklung erlangen. Natürlich bekommt auch The Last of Us Part II seine „Inside“-Reihe.

Das erste, just veröffentlichte Video wirft einen näheren, spoilerfreien Blick auf die Geschichte, darunter einige der Kernthemen sowie Ellies und Joels Leben in Jackson. Ebenso wird über die Besetzung der Charaktere und darüber gesprochen, wie die Welt erweitert wurde.

Drei weitere Episoden werden folgen und sich dem Gameplay, den Details und der Welt widmen. The Last of Us Part II erscheint nach einer kurzfristigen neuerlichen Verschiebung nun am 19. Juni 2020. Ebenfalls angekündigt wurde erst gestern eine Limited Steelbook Edition, die ihr exklusiv bei Amazon* erstehen könnt. Es handelt sich hier um ein anderes Steelbook, als es in der Special Edition erhältlich* ist.

via Sony, Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog