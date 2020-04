Das war… Kalenderwoche 15/2020

Sony zeigte uns den PlayStation-5-Controller, Fans von Falcom im Westen dürfen sich freuen und die Corona-Pandemie beflügelt Videospiele. So lassen sich die wichtigsten Schlagzeilen kurz vor Ostern zusammenfassen. Neben weiteren Videos der Woche und unseren vier neuen Reviews stellen wir euch auch heute eine Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit dem Fehlen von großen Veranstaltungen präsentieren uns Microsoft und Sony nach und nach ihre Konsolen der nächsten Generation. Kurz vor Ostern war nun Sony an der Reihe und stellte den PlayStation-5-Controller ausführlich vor. Dieser hört auf den Namen DualSense, womit man auf die langjährige DualShock-Bezeichnung verzichtet. Tatsächlich gibt es einige Neuerungen, auch beim Design und der Farbgestaltung geht man neue Wege. In Winter 2020 sollen wir das gute Stück dann in Händen halten.

Fans von Falcom haben es im Westen nicht ganz einfach. Englische Lokalisierungen der Spiele des Entwicklers lassen oft lange auf sich warten – wenn sie denn überhaupt kommen. Nun macht Toshihiro Kondo, der Präsident von Falcom, aber Hoffnung. So sollen die aktuellen PlayStation-4-Umsetzungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki auch im Westen veröffentlicht werden, zumindest hat man dafür Pläne. Auch zu Ys IX: Monstrum Nox (PS4) würden entsprechende Vorbereitungen laufen.

Bei der aktuellen Corona-Pandemie ist man notgedrungen öfter zu Hause. Davon scheinen nun auch Videospiele zu profitieren, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht. Demnach sind Videospiele derzeit das meistgekaufte Unterhaltungsprodukt in Deutschland und es gibt viele Käufer, welche unter normalen Umständen nicht zugegriffen hätten.

Zwei vielversprechende Neuankündigungen aus den letzten Tagen sind das narrative Adventure Dordogne (Switch, PC) im Wasserfarben-Stil aus Frankreich und die Wiederbelebung des God-Game-Genres Fata Deum (PC) aus Deutschland. Aus Japan gibt es zwei Debüt-Trailer zur Horror-Visual-Novel Yoru, Tomosu (PS4, Switch) und zum 4-Spieler-Party-Game Issho ni Asobo Koupen-chan (Switch). Zur mittlerweile auch im Westen erfolgten Veröffentlichung von Disaster Report 4: Summer Memories (PS4, Switch, PC) könnt ihr euch zudem den Launchtrailer ansehen.

Am meisten Beachtung fand aber sicherlich die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake (PS4) am Karfreitag. Neben einer Launch-Botschaft von Produzent Yoshinori Kitase stellte man die Musik und Soundkulisse ins Zentrum. Dies geschah in einem ausführlichen „Inside“-Video und mit einem Trailer zum offiziellen Soundtrack. Ein neues Video dreht sich um Retro-Inhalte von Streets of Rage 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) und das von Animal Crossing inspirierte Hokko Life (PC) hat mit Team17 einen Publisher gefunden. In Japan ist das Smartphone-Spiel Eshigami no Kizuna von Compile Heart ab sofort erhältlich. Mit bezaubernder Grafik und Dark-Fantasy-Setting punktet The Last Campfire (PS4, Switch, Xbox One, PC) in einem längeren Gameplay-Einblick und die geheimnisvolle Insel aus Giraffe and Annika (PS4, Switch) könnt ihr ab dem 28. August erkunden, für Steam ist das Spiel bereits erhältlich.

Für Mobilgeräte veröffentlicht wurde in dieser Woche htoL#NiQ: The Firefly Diary. Neue DLC-Charaktere gibt es aktuell mit Djeeta aus Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) und mit Suiryu aus One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4, Xbox One, PC). Für Tierfreunde angekündigt wurde das Cat Quest: Pawsome Pack (PS4, Switch) und LEGO Super Mario wurde datiert und die ersten Sets vorgestellt. Die Musik aus SINoALICE (Mobil) von Keiichi Okabe könnt ihr euch kostenlos in einem Konzert anhören, am 1. Juli dürfen wie dann endlich auch spielen. Von Fans geschaffen und nicht offiziell ist ein Trailer zu Paper Zelda, sehenswert ist das Ganze aber definitiv.

Damit kommen wir zu den vier Reviews von JPGAMES in dieser Woche. Den Anfang machte dabei Final Fantasy VII Remake (PS4) (zum Testbericht). Der erste Teil des Remake-Projekts lässt dabei audiovisuell und spielerisch kaum Spielraum nach oben. Ein paar fragwürdige Stilmittel und etwas zu viel Fanservice lassen Fans nun aber auf die Fortsetzung hoffen. Bei einer anderen Neuauflage, Panzer Dragoon: Remake (Switch, PC) (zum Testbericht), hätten die Entwickler jedoch noch etwas mehr herausholen können. Ein spaßiges Action-Puzzle-Spiel für zwischendurch findet ihr mit Good Job! (Switch) (zum Testbericht), welches gut unterhalten kann. Für Star-Wars- und Jedi-Knight-Fans ist Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (PS4, Switch) (zum Testbericht) uneingeschränkt zu empfehlen, wer nur nach einer tollen Story sucht, hat jedoch bessere Optionen.

In der heutigen Sonntagsfrage stellen wir euch eine Schätzfrage: Wann erscheint der zweite Teil von Final Fantasy VII Remake (PS4)? Schaut tief in eure Glaskugel und teilt dann mit uns eure Erkenntnisse.