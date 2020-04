Granblue Fantasy Versus: Djeeta folgt am 7. April für PlayStation 4

Der japanische Publisher Cygames und der Entwickler Arc System Works haben den DLC-Charakter Djeeta aus Granblue Fantasy: Versus datiert. So soll die Kämpferin ab dem 7. April zusammen mit Soriz auf PlayStation 4 erhältlich sein. Soriz und Djeeta verzögern sich auf PCs jedoch um eine Woche bis auf den 13. April. Beide sind dann sowohl einzeln als auch als Teil des Character Pass 1 erhältlich.

Djeeta (gesprochen von Hisako Kanemoto)

Djeeta ist ein fähiger Captain und spielt sich ähnlich wie Gran. Ihr Abenteuer begann mit einem Brief ihres Vaters, wobei sie ihre Reise nach Estalucia führte. Nun bereist sie die Himmel zusammen mit ihren Begleitern Vyrn und Lyria. Mit ihrem Schwert eilt sie allen zu Hilfe.

DLC-Fahrplan zu Granblue Fantasy: Versus

Beelzebub (Character Pass 1, einzeln kaufbar und freischaltbar – erhältlich)

Narmaya (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – erhältlich)

Soriz (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – 7. April 2020 auf PS4, 13. April auf PCs)

Djeeta (Character Pass 1 und einzeln kaufbar – 7. April 2020 auf PS4, 13. April auf PCs)

Zooey (Character Pass 1 – Ende April 2020)

Belial (Character Pass 2)

Ein kurzer Überblick zu Granblue Fantasy: Versus

Bei Granblue Fantasy: Versus handelt es sich um ein Kampfspiel im Anime-Stil, welches auf dem Granblue-Fantasy-Rollenspiel aus dem Jahre 2014 basiert und actionreiche und spannende Kämpfe auf PlayStation 4 und PCs bieten soll. Granblue Fantasy: Versus soll laut dem Publisher Cygames vor allem die Competitive-Szene ansprechen.

Granblue Fantasy: Versus ist seit dem 6. Februar 2020 für PlayStation 4 in Japan erhältlich, seit dem 3. März 2020 auch in Nordamerika. Bei uns erschien der Fighter durch Marvelous Europe für PS4 am 27. März 2020, unter anderem mit deutschen Texten. Bei Steam ist Granblue Fantasy: Versus hingegen schon seit dem 13. März verfügbar. Unseren Test findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Versus, Cygames, XSEED, Marvelous / Arc System Works