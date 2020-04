Final Fantasy VII Remake: Nachricht von Produzent Yoshinori Kitase zum heutigen Launch

Square Enix hat zur Feier der heutigen Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake eine Nachricht von Produzent Yoshinori Kitase verbreitet. Unten könnt ihr euch eine Übersetzung der Nachricht anschauen und das originale Video dazu. Final Fantasy VII Remake* erschien heute offziell weltweit für PlayStation 4.

Worte von Produzent Yoshinori Kitase

Hallo zusammen, ich bin Yoshinori Kitase von Square Enix. Wir haben gerade das Final Fantasy VII Remake veröffentlicht, auf das viele von euch gewartet haben. Das originale Final Fantasy VII wurde in 1997 veröffentlicht, was bedeutet, dass dieses Remake 23 Jahre nach der ersten Erscheinung kommt. Gedanken der Fans könnten unter anderem „Ich frage mich, was aus dieser Szene geworden ist“ oder „Ich frage mich, was mit Clouds Cross-Dressing-Moment passiert ist“ lauten. Wir haben jedoch das originale Spiel wiederbelebt, indem wir die modernste Technologie und die beste Grafik verwendet haben. Dies soll dazu führen, dass ein Spiel entsteht, dass eure Erwartungen erfüllt oder sogar übertrifft und Spaß beim Spielen macht. Außerdem haben wir innovative Spiele-Systeme eingeführt, sodass das Kampfsystem schnell und aktiv von Statten geht. Dies soll auch die Erwartungen jüngerer Spieler erfüllen. Ich hoffe, ihr genießt das Spiel.

Unten könnt ihr euch das Video mit dieser Nachricht anschauen. Spielt ihr das Remake bereits?

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO