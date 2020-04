Eshigami no Kizuna ist in Japan ab sofort erhältlich

Ab sofort ist in Japan das Smartphone-Spiel Eshigami no Kizuna im App Store und bei Google Play erhältlich. Als Publisher tritt Rudel auf, die Entwicklung übernahmen Compile Heart und Winlight. Das Spiel beinhaltet Charaktere aus den Werken von Osamu Tezuka, welche in hübsche Mädchen verwandelt wurden. Für die Illustrationen der Figuren sind unter anderem Jimmy, Tsunako, Kei Nanameda, Katsuyuki Hirano, Takuya Fujima, Max Melon und Manamitsu verantwortlich. Das Spiel ist free-to-play mit Mikrotransaktionen.

Künstler borgen die Kräfte von „Gott“

In diesem Spiel borgen sich die Künstler die Kräfte von „Gott“ um gegen die „Deadlines“ zu kämpfen. Jene, die sich dem Leben der Kunst verschrieben haben. In einer Welt, in der zehntausende Künstler um ihr Überleben kämpfen. Sie borgen sich die Kräfte von Gott aus, um verschiedene Dinge zu erschaffen. Eine Fusion aus einem Künstler und Gott und dem, das daraus entsteht… Die Welt wird nur verschwinden, wenn sie nicht akzeptiert wird. Es ist Zeit für die „Eshigami no Kizuna“ (Bindungen der Künstler-Götter).

Drei aktuelle Videos geben euch verschiedene Einblicke ins Spielprinzip.

Kampf

Dialog

Training

via Gematsu, (2), Bildmaterial: Eshigami no Kizuna, Rudel / Compile Heart, Winlight, Tezuka Productions