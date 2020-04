Sonntagsfrage: Wann erscheint der zweite Teil vom Final Fantasy VII Remake?

Seit Freitag ist das Final Fantasy VII Remake offiziell im Handel und PlayStation Store erhältlich. Das Spiel bewegt die Videospielbranche und die Fangemeinde seit mehr als 20 Jahren. Daher waren nicht nur die Forderungen für das Remake von den Fans sehr groß, sondern natürlich auch der eigene Anspruch von Square Enix, diesen Forderungen gerecht zu werden. Das spiegelt sich in einer gewaltigen Stadt namens Midgar wider, welche mit vielen Kleinigkeiten, Geschichten und Persönlichkeiten versehen ist.

Doch wer das Original kennt, weiß: Final Fantasy VII besteht nicht nur aus Midgar, sondern aus einer viel größeren Welt. Damals fand in der Shinra-Stadt nur ein kleiner Teil des gesamten Epos statt. Für das Remake mussten sich die Entwickler limitieren und entschieden sich dazu die Geschichte in mehreren Episoden/Teilen zu veröffentlichen. Jedoch wird nicht nur die Originalgeschichte erzählt, sondern die Welt und Charaktere sind vielschichtiger erweitert worden.

So schön dies auch sein mag, hat es aber zur Folge, dass das Remake nun mal nicht komplett in einem Spiel erscheint und Spieler*innen auf den nächsten Teil warten müssen. Zudem wisse Square Enix selbst noch nicht, aus wie vielen Teilen das Final Fantasy VII Remake bestehen wird, hieß es zur letzten E3. An diesem Punkt stellt man sich dann doch die Frage: Wann erscheint der zweite Teil vom Final Fantasy VII Remake?

Diese Frage reiche ich an diesem Sonntag an euch weiter. Was glaubt ihr, wie lange Square Enix für den nächsten Teil braucht? Sind die Entwickler so gut im Fahrplan, dass es bereits im nächsten Jahr passieren könnte oder eventuell erst in drei Jahren? Es sollte zumindest nicht mehr fünf Jahre – wie beim jetzigen Teil – dauern. Hoffentlich.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 04. April Sonntagsfrage: Euer liebstes 3D-Super-Mario? Super Mario Sunshine / 27.10% (29 votes)

Super Mario 64 / 26.17% (28 votes)

Super Mario Odyssey / 13.08% (14 votes)

Super Mario Galaxy / 10.28% (11 votes)

Super Mario Galaxy 2 / 8.41% (9 votes)

Super Mario 3D World / 8.41% (9 votes)

Super Mario 64 DS / 6.54% (7 votes)

Super Mario 3D Land / 0.00% (0 votes) Total votes: 107

Mit der Frage, welches der bisherigen 3D-Super-Marios euer Lieblingstitel ist, beschäftigten wir uns in der vergangenen Woche. Mit nur einer Stimme Vorsprung (29 Stimmen) holte sich Super Mario Sunshine den Thron vor Super Mario 64. Wer hätte gedacht, dass der Klassiker vom in der Videospielgemeinde nicht ganz so gut angesehenen Teil geschlagen wird. Viel Respekt hat Super Mario 64 auch in den Kommentaren erhalten, indem es unter anderem als Meilenstein bezeichnet wird. Das ist doch kein schlechter Titel für ein Spiel!