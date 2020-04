Cat Quest: Pawsome Pack erscheint am 31. Juli physisch für Switch und PS4

Publisher pQube Games hat die Veröffentlichung einer physischen Cat-Quest-Sammlung für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt. Am 31. Juli 2020 will man das Cat Quest: Pawsome Pack hierzulande veröffentlichen. Das Paket beinhaltet Cat Quest und Cat Quest II und als Bonus liegen bei einzelnen Händlern auch noch Pin Bagdes bei. Wo es diese in Deutschland gibt, ist noch nicht bekannt. Bei Amazon findet ihr die neue physische Fassung aber bereits für Switch* und auch für PlayStation 4*.

In diesem Open-World-Action-Rollenspiel müsst ihr für den Frieden zwischen zwei Königreichen sorgen. Ihr erkundet eine Welt, in der gefährliche Monster ihr Unwesen treiben und erforscht Dungeons, um Aufträge zu erledigen. Neben bekannten Mechaniken wird es auch neue Elemente geben. Eine Neuerung ist ein kooperativer Modus für zwei Spieler. Deshalb kann man nun auch als Hund spielen!

Bildmaterial: Cat Quest II, PQube / The Gentlebros