Final Fantasy VII Remake: Neuer Trailer stellt euch den Original Soundtrack vor

Mit einem neuen Trailer stellt euch Square Enix Music den Original Soundtrack zu Final Fantasy VII Remake vor. Der offizielle Soundtrack bietet sieben CDs, die limitierte ~Special Edition Version~ noch eine achte Bonus-CD, die Musik vom neuen Jukebox-Feature des Remakes beinhaltet. Das Video gibt einige Hörproben, untermalt natürlich mit Spielszenen. Ihr seht aber auch Aufnahmen des neuen Themes „Hollow“ von Nobuo Uematsu aus dem Tonstudio.

Der offizielle Soundtrack wird am 27. Mai 2020 erscheinen und kann im Square Enix Store vorbestellt werden. Es handelt sich dabei um den japanischen Import, den ihr bei Amazon Japan auch selbst vornehmen könnt.

Übrigens, auch eine Variante des Soundtracks auf Vinyl gibt es*.

Musikalisch hatte bekanntlich schon das Original einiges zu bieten. Das Final Fantasy VII Remake begeistert Fans nicht nur mit neuen Arrangements, sondern im Spiel auch mit einer besonderen, dynamischen Entwicklung der Musik und mit tollen Soundeffekten. Darüber sprachen die Entwickler vor wenigen Tagen erst in einer neuen Ausgabe von Inside Final Fantasy VII Remake.

