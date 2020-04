Sony enthüllt das Design des DualSense-Controllers von PlayStation 5

In den vergangenen Stunden enthüllte Sony überraschend das finale Design des PlayStation-5-Controllers, der auf den Namen DualSense hört. Der neue Wireless-Controller wurde bereits an zahlreiche Entwickler versandt, damit diese die neuen Eigenschaften des Controllers in ihr Spiel implementieren können.

Bei dem neuen DualSense-Controller beachtete Sony das positive Feedback des DualShock-Controllers, der bei PlayStation 4 zum Einsatz kommt. So nahm man dieses positive Feedback als Grundlage und fügte neue Features und ein überarbeitetes Design hinzu.

So klein und so leicht wie möglich

Mit den neuen Features soll die Immersion gesteigert werden. Dazu trägt unter anderem der 3D-AudioTech-Sound bei, durch den Spielern das Gefühl vermittelt werden soll, sich im Spiel zu befinden. Ebenso hervorgehoben wird das haptische Feedback wie die adaptiven L2- und R2-Schultertasten. Durch unterschiedlich starke Vibrationen soll dem Spieler vermittelt werden, was er gerade im Spiel tut. So könnt ihr beispielsweise mit eigener Hand spüren, wie ihr einen Bogen spannt und einen Pfeil abschießt.

Die neuen Trigger stellten die Designer vor eine große Herausforderung, denn diese mussten zur restlichen Hardware passen, ohne, dass das Design zu klobig wirkte. So war das Zusammenspiel von Designern und Hardware-Ingenieuren unerlässlich. Der Controller sollte sich nämlich kleiner und so leicht wie möglich anfühlen. Somit entschied man sich beispielsweise, den Winkel der Tasten zu ändern. Des Weiteren gab es eine Überarbeitung des Grips und der Laufzeit des eingebauten Akkus.

Aus Share wird Create

Bei einem Blick auf die Buttons fällt auf, dass der vom DualShock-Controller bekannte Share-Button fehlt. Diesen änderte Sony in einen Create-Button um, auf dessen Funktionen man allerdings erst in der Zukunft eingehen wird. Aber auch hier wird es möglich sein, seine Spielinhalte mit der Welt zu teilen oder für sich selbst zu genießen.

Ebenso verbaut ist ein integriertes Mikrofon, das allerdings nur für ein kurzes Gespräch ausgelegt sein soll. Für intensive Chat-Gespräche sollen Spieler auf ein Headset zurückgreifen, so Sony.

Zum Design sagte Sony, dass man von der einfarbigen auf die zweifarbige Variante gewechselt sei. Außerdem wurde die Position der Lichtleiste verändert: Statt hinten am Controller ist diese nun als Rand des Touchpads wiederzufinden, damit dieses größer wirke.

DualSense wanderte durch viele Hände

Der DualSense-Controller wurde bereits von einer Vielzahl an Testern bewertet. Durch die unterschiedlichen Größen der Hände der Spieler wollte man ein Design schaffen, das universell für alle Spieler komfortabel ist. Der Spieler solle sofort ins Spielgeschehen einsteigen.

CEO Jim Ryan kündigte an, dass das Design der Konsole sowie weitere Details zur PlayStation 5 in den kommenden Monaten enthüllt werde. Am Release im Winter 2020 halte man wie gehabt fest.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: DualSense, Sony Interactive Entertainment