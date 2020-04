Hokko Life: Team17 übernimmt Publishing des „Animal Crossing für PCs“

Für das als „Animal Crossing für PCs“ bekannt gewordene Hokko Life von Entwickler Wonderscope Games hat Team17 nun das Publishing übernommen. Entwickler Robert Tatnell bezeichnet die Zusammenarbeit als wundervoll und Publisher Team17 als am besten passend für Hokko Life. Team17 machte sich in der Vergangenheit durchaus als Publisher für gelungene Indie-Games einen Namen.

In Hokko Life ist es wesentlicher Spielinhalt, das eigene Häuschen zu dekorieren und den Kleidungsstil des Avatarsin einem umfangreichen Editor zu individualisieren. Vom T-Shirt bis hin zu Stühlen können Spieler Gegenstände selbst herstellen, Designs anpassen und im Spiel teilen. Es warten außerdem eine Vielzahl von Aktivitäten außerhalb des Hauses in der kleinen Stadtgemeinde. Vom Angeln, über die Landwirtschaft, bis hin zum Käfer fangen. Das alles in wohliger Atmosphäre.

Die Veröffentlichung ist bisher nur für PC-Steam geplant.

