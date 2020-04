„Paper Zelda“ sieht zu süß aus, um wahr zu sein

Und es ist auch nicht wahr, so viel vorweg. Den Trailer zu diesem gewissen „Paper Zelda“ haben Fans erstellt, mit ganz viel Liebe zum Detail. Das Video zeigt einen Grafikstil, wie ihn ein Paper Zelda haben könnte. Die Macher von 64bits haben dafür diverse Szenen aus mehreren Zelda-Spielen nachgestellt. Wäre das etwas für euch?

Dass wir ein Paper Zelda jemals sehen, scheint unwahrscheinlich. Aber auch nicht unmöglich. Schließlich gibt es auch Paper Mario. Davon allerdings soll sich angeblich ein neues Spiel in Entwicklung befinden.

In dem Zusammenhang, falls ihr es verpasst habt: So könnte Zelda: Breath of the Wild 2 aussehen, wenn es im Grafikstil des Remakes von Link’s Awakening gehalten wäre! Auch ziemlich schick.