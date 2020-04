Der erste Trailer zu Issho ni Asobo Koupen-chan

Neos Corporation hat nach der Ankündigung vor wenigen Tagen nun den ersten Trailer zu Issho ni Asobo Koupen-chan veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein 4-Spieler-Party-Game für Nintendo Switch. Noch im Sommer wird das Spiel physisch und digital in Japan erscheinen und es klingt wie eine Mischung aus Animal Crossing im Couch-Koop mit ein bisschen Mario Party. Koupen-chan ist ein in Japan recht beliebter Charakter aus der Feder von Illustrator Rurutea.

Und mit Issho ni Asobo Koupen-chan bekommt dieser nun sein erstes Switch-Abenteuer. Im Spiel erlebt ihr ein recht unaufgeregtes Leben, ganz so wie in Animal Crossing. Ihr lebt das Leben von Koupen-chan, fröhlich und in einem kleinen alten Haus gemeinsam mit Freunden. Ihr unterhaltet euch, helft euch. Es gibt kleine Events, Missionen und mehr. Und viele kleine Minispielchen, die ihr kompetitiv oder kooperativ bestreiten könnt. Durch das Sammeln von Stempeln könnt ihr kleine Geschichten freischalten.

via Gematsu, Bildmaterial: Issho ni Asobo Koupen-chan, Neos Corporation