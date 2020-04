Suiryu kämpft ab sofort in One Punch Man: A Hero Nobody Knows mit

Bandai Namco veröffentlicht heute mit Suiryu den ersten DLC-Kämpfer für One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Ein Trailer gibt uns dabei Einblicke in den Kampfstil des ersten von insgesamt vier DLC-Charakteren, welche einzeln oder zusammen in einem Season-Pass angeboten werden. Ein kostenloses Update gibt es ebenfalls, nämlich eine neue Stage. Bandai Namco zu den neuen Inhalten:

Der vierfache Gewinner des Super-Fight-Turniers wird mit seiner Void Fist seine Gegner auf die Matte schicken. Er hat kein Interesse sich der Heldenvereinigung anzuschließen und lebt lieber ein freies und unbeschwertes Leben, in dem er seine Stärke gegen würdige Gegner austestet. Suiryus Character-Pack beinhaltet außerdem neue Items zur Charaktergestaltung, spezielle Moves und Missionen. Die vier Character-Packs können im Rahmen des Season-Pass oder einzeln erworben werden. Im Rahmen eines kostenlosen Updates können Fans sich auf eine neue Stage freuen: die Arena des Super Fight Tournaments.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows ist für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich. Unseren Test zum Fighting-Game findet ihr hier.

Suiryu im Trailer

via Bandai Namco, Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft