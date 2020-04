Final Fantasy VII Remake und seine Musik und Soundeffekte

Heute erscheint das Final Fantasy VII Remake* endlich offiziell und weltweit. Viele von euch spielen bereits, andere hoffen, ihre Handelsversion morgen in den Händen zu halten. Vor allem für Letztere ist das heutige neue „Inside Final Fantasy VII Remake“ eine schöne Möglichkeit, die Wartezeit noch ein wenig zu verkürzen. Aber auch für Fans, die schon spielen, lohnt sich der Blick.

Denn sie werden bereits wissen, was das Remake in Sachen Musik und Soundkulisse zu bieten hat. Nämlich einiges. Die Musik aus dem Original ist überragend, da sind sich viele Fans einige. Was Square Enix aber an sinnvoller und moderner Überarbeitung für das Remake erschaffen hat, setzt dem die Krone auf. Die Musik ist dynamisch, immer passend zu dem, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Zu Wort kommen unter anderem Yoshinori Kitase, Music-Supervisor Keiji Kawamori und Komponist Masashi Hamauzu.

Wie findet ihr das Sound-Design des Remakes insgesamt?

Das Video ist mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Inside: Musik und Soundeffekte

