Fata Deum: Das God-Game-Genre ist zurück – nach der Kickstarter-Finanzierung

Bei Kickstarter wirbt derzeit Fata Deum um eure Gunst. Dabei konnte das Projekt, das in Deutschland angesiedelt ist, schon etwa 550 Unterstützer hinter sich vereinen, die in den ersten Tagen der Kampagne bereits über 23.000 Euro der notwendigen 40.000 Euro beigesteuert haben. Mehr als genug Zeit, das Finanzierungsziel zu erreichen, bleibt also!

Wer von euch jemals mit dem God-Game-Genre in Berührung gekommen ist – bei mir war es vor etwa 20 Jahren erstmals „Black & White“ von den Lionhead Studios – wird bei dem Kickstarter-Trailer wohl gleich ein aufgeregtes Kribbeln verspüren. Das Video stellt euch die wichtigsten Features des Spiels vor.

Wie so viele Projekte begann Fata Deum als eine One-Man-Show. Bis heute arbeiten aber schon 10 Personen am Spiel, die gemeinsam mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung und mehr als 15 fertiggestellte Games mitbringen. Die Film- und Medienstiftung NRW hat das Projekt bereits mit 140.000 Euro unterstützt und mit dem Kickstarter-Geld soll Fata Deum nun nicht nur weitere finanzielle Mittel sammeln, sondern sicherlich auch Aufmerksamkeit.

Fata Deum bietet eine Einzelspielererfahrung. Ihr seid ein Gott – na klar. Und bekommt es mit vier völlig unterschiedlichen KI-Göttern zu tun. Wie ihr agiert, bleibt natürlich genretypisch euch überlassen. Könnt ihr mehr Menschen hinter euch versammeln als die anderen Götter?

via Kickstarter, Bildmaterial: Fata Deum, 42 Bits Entertainment