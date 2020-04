htoL#NiQ: The Firefly Diary ist ab sofort für iOS und Android erhältlich

Ab sofort ist htoL#NiQ: The Firefly Diary auch für iOS- und Android-Geräte erhältlich. Ihr findet das von Nippon Ichi Software entwickelte Spiel im App Store und bei Google Play. htoL#NiQ: The Firefly Diary war bisher nur für PlayStation Vita und Steam erschienen. Das Spiel stammt von den Machern von A Rose in the Twilight und void tRrLM() // Void Terrarium. Wie bei diesen beiden Projekten ist Masayuki Furuya der Director und Charakter-Designer. Am 10. Juli erscheint auch void tRrLM() // Void Terrarium in Europa für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Die Geschichte von htoL#NiQ: The Firefly Diary

Ihr begleitet, in der Form zweier Glühwürmchen, die zierliche Mion durch eine alte Ruine. Die dicken Wände bieten leider keine Sicherheit, denn im Inneren befinden sich tödliche Fallen und die Schatten, die eure Aufgabe deutlich erschweren werden. Durch den Wechsel von Licht und Dunkelheit werden sich neue Wege für euch offenbaren, die Mion sicher an ihr Ziel geleiten.

Das junge Mädchen hat seine Erinnerungen verloren und ihr müsst dafür sorgen, dass ihr Gedächtnis regeneriert wird. Durch die Entdeckung von keimartigen Objekten, die „Memory Fragments“ genannt werden, erlebt Mion einen kurzen Augenblick ihrer Vergangenheit. Nur durch diese Eindrücke wird man das Geheimnis lüften, welches sich hinter dem Mädchen und der Ruine verbirgt.

htoL#NiQ: The Firefly Diary – Trailer zur aktuellen Ankündigung

via Gematsu, Bildmaterial: htoL#NiQ: The Firefly Diary, NIS America