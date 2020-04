Falcom-Präsident Kondo spricht über diverse Lokalisierungen

Toshihiro Kondo, der Präsident der Spieleschmiede Falcom, welche im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert, hat sich die Zeit für ein Interview mit Gematsu genommen. Dabei ging es zunächst um den nächsten Ableger der Trails-Reihe, das Rollenspiel-Aushängeschild der Firma. Dabei handelt es sich um The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, das Spiel soll noch in diesem Sommer in Japan für PlayStation 4 erscheinen. Hier erwarten Spieler eine interessante Story und viele Charaktere.

Zuvor stehen in Japan jedoch noch PlayStation-4-Umsetzungen von The Legend of Heroes: Zero no Kiseki und The Legend of Heroes: Ao no Kiseki an. Am 23. April wird Zero no Kiseki in Japan erscheinen und am 28. Mai folgt dann Ao no Kiseki. Beide Spiele, auch als Crossbell-Games bekannt, wurden ursprünglich für PlayStation Portable entwickelt. Zwar bekamen sie später auch eine „Evolution“-Version für PlayStation Vita, jedoch sind sie letztendlich nicht mehr auf moderneren Konsolen spielbar. Und für uns noch viel schlimmer: Englische Lokalisierungen gibt es bisher keine, zumindest keine offiziellen.

Zero und Ao no Kiseki mit einer neuen Chance

Hier macht Toshihiro Kondo allen westlichen Fans nun aber Mut. Die neuen PlayStation-4-Umsetzungen würden „zu einer Möglichkeit führen, die Spiele auch in Nordamerika und Europa zu veröffentlichen“. Schon in den letzten Wochen gab es gute Nachrichten für Trails-Fans im Westen. So erhält The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Umsetzungen für PCs (23. März) und Nintendo Switch (30. Juni), welche die westliche PlayStation-4-Version von letztem Oktober ergänzen. Folgerichtig war da nur die Ankündigung, dass The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV für PlayStation 4 hierzulande im Herbst 2020 folgt, im nächsten Jahr dann auch für Nintendo Switch und PCs. NIS America übernimmt den Vertrieb.

Auch zu Ys IX: Monstrum Nox würden laut Kondo Vorbereitungen zu einer Veröffentlichung im Westen laufen. Der bisher neuste Ableger der Action-RPG-Reihe ist in Japan seit letztem November für PlayStation 4 auf dem Markt.

Angesprochen auf die wachsende Popularität von Falcom im Westen sagte Toshihiro Kondo schließlich noch, dass die Verkäufe in Nordamerika und Europa „sehr wichtig“ seien für Falcom. Diese würden bei internen Diskussionen zu Spielen und Inhalten eine Rolle spielen. Das sind sicher gute Nachrichten für alle Trails- uns Ys-Fans.

