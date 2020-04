Keiichi-Okabe-Fans aufgepasst: Das gesamte SINoALICE-Konzert findet ihr jetzt hier

Keiichi Okabe ist vielen vor allem dank der NieR-Serie ein Begriff, aber der Komponist wirkt schon viel länger in der Videospielbranche. Auf sein Konto gehen auch viele Werke aus der Tekken-Serie, aus Ridge Racer und sogar Arrangements aus Super Smash Bros.

Außerdem wirkte er gemeinsam mit Keigo Hoashi und Shotaro Seo an SINoALICE, dem Mobile-RPG aus der Feder von NieR-Macher Yoko Taro. In Japan, wo SINoALICE schon längst erschienen ist, gab es dazu 2018 auch ein Konzert. Und überraschenderweise haben es die Veranstalter nun in voller Länge bei Youtube veröffentlicht. Den Mitschnitt von SINoALICE CoNCERT ~Gishin and Anki’s Pleasant Music Festival~ findet ihr also unten!

Eine tolle Sache. Und natürlich auch ein bisschen Werbung für die bevorstehende Veröffentlichung von SINoALICE im Westen. Das mobile Fantasy-RPG SINoALICE wird am 1. Juli 2020 im Westen an den Start gehen, wie der neue Publisher Pokelabo (eine Tochter von GREE) kürzlich bekannt gab.

via Siliconera, Bildmaterial: SINoALICE, Pokelabo, Square Enix