Das war … Kalenderwoche 8/2026

JRPG-Probleme in Japan, Final Fantasy auf der Switch 2, ein NieR-Teaser sowie eine Studioschließung haben in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt. Auch bei den Neuankündigungen von Spielen war so einiges los! Nach einigen weiteren Videos der Woche schließen sich auch noch vier Reviews und ein Preview an. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In Japan haben es Final Fantasy und Dragon Quest bei der jungen Generation schwer. Viel populärer ist hingegen Pokémon, wofür es verschiedene Erklärungsansätze gibt. Eine Rolle dürfte das Veröffentlichungstempo spielen.

Bekanntlich ist Final Fantasy VII Remake nur als Download für Switch 2 verfügbar. Director Naoki Hamaguchi hat als Grund dafür nun die zu geringe Ladegeschwindigkeit der Cartridges genannt. Zudem versicherte er, dass es beim letzten Teil keine Kompromisse wegen der Multiplattform-Veröffentlichung geben wird.

Bei mittlerweile zehn Millionen Einheiten steht NieR: Automata (PS4, Switch, Xbox One, PC). Die noch größere Neuigkeit ist jedoch, dass eine Fortsetzung geteasert wurde. Weitere Details müssen wir nun abwarten.

Sony schließt mit Bluepoint Games ein weiteres Studio. Erst 2021 hatte man das Studio gekauft, nun verlieren rund 70 Mitarbeiter ihren Job.

Bei den Neuankündigungen sticht zunächst .hack//Z.E.R.O. hervor, welches komplett bei CyberConnect2 entsteht. Bereits nächste Woche könnt ihr euch zudem Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün für Nintendo Switch sichern, was viele Fans freuen dürfte. Doch damit noch nicht genug der Portierungen, denn Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ist ab sofort für Switch 2 erhältlich, physisch dann im April. Bei einem namhaften Team entsteht zudem das Strategie-RPG Brigandine: Abyss (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC). Ebenfalls neu enthüllt wurden das entspannte Puzzlespiel Hakoniwa Electric (PC) sowie das rundenbasierte SRPG Zanerdin: The Unbound (PS5, PC).

Zum noch recht frischen School-RPG Villion: Code (PS4, PS5, Switch, Switch 2) hat uns inzwischen der Eröffnungsfilm erreicht. Im August erscheint MARVEL Tōkon: Fighting Souls (PS5, PC) mit X-Men-Unterstützung. NIS America hat uns derweil mit Gameplay-Material aus Etrange Overlord (PS4, PS5, Switch, PC) versorgt. Noch diesen Frühling könnt ihr in Magical Princess (PC) eine Tochter großziehen. In Origament: A Paper Adventure (PS5, Switch 2, PC) dürfte sich eine träumerische Spielwelt entfalten. Mit bekannten Stimmen warb hingegen Emberville (PC) und machte weiter neugierig.

Schon in wenigen Tagen könnt ihr Hunt the Night auch auf Konsolen spielen. Kurz bevor steht auch der dritte DLC zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC), inklusive neuer Questreihe. Nächste Woche können alle Spieler von Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) in ein weiteres großes, kostenloses Update reinschauen. Was das kommende Update Luna V von Genshin Impact (PS4, PS5, Xbox Series, PC, Mobil) bietet, könnt ihr hier nachlesen. Zum Schluss gibt es noch einen Anime-Teaser zum 30. Geburtstag von Tales of. Die Entwicklung liegt dabei bei ufotable.

Nun sind wir auch schon bei den neusten Reviews von JPGAMES angelangt. Sport war auch bei Nintendo angesagt mit Mario Tennis Fever (Switch 2) (zum Testbericht). Die Mechaniken gehen dabei recht tief, der Story-Modus ist hingegen recht kurz. Ein gelungenes Finale der Serie ist eigentlich My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), allerdings gibt es große Frustmomente. Ansonsten überzeugt die Kampfspiel-Umsetzung des Anime mit Liebe zum Detail. Eine spannende Geschichte mit angenehmem Schauergefühl bietet Paranormasight: The Mermaid’s Curse (Switch, PC, Mobil) (zum Testbericht), die Visual Novel überzeugt auch mit der musikalischen Untermalung. Als chaotisches Lieferdienst-RPG überzeugt Calamity Angels: Special Delivery (PS4, PS5, Switch) (zum Testbericht) mit Humor und herrlich schrägen Charakteren. Allerdings muss man sich mit dem unberechenbaren Kampfsystem zurechtfinden.

Angesehen haben wir uns auch die letzte Beta zu Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil). Die Anime-Großstadt entfaltet dabei Suchtpotential rund um die Detektiv-Story mit übernatürlichen Kräften. Auch die Erkundung kommt nicht zu kurz.