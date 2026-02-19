Stand auf vielen Wunschzetteln: Nintendo macht Fans mit Xenoblade-Shadowdrop glücklich

Es hätte auch gerne noch mehr sein dürfen. Aber Xenoblade-Fans sind genügsam und die heute angekündigte und sogleich veröffentlichte „Nintendo Switch 2 Edition“ der Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ist sicher im Sinne der Anhänger.

Nintendo hakte heute den ein oder anderen Wunschzettel ab. Fans dürfen auf der Switch 2 ab sofort per „Shadowdrop“ den Planeten Mira in einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 fps erkunden. Dafür ist natürlich der TV-Modus notwendig, im Handheld-Modus verspricht Nintendo aber auch bis zu 1080p bei ebenfalls 60 fps.

„Das Jahr: 2054. Die Erde: zerstört. An Bord eines Raumschiffs gelang einer kleinen Gruppe Überlebender die Flucht – nur um auf dem riesigen, unerschlossenen Planeten Mira eine Bruchlandung zu erleiden. Dort liegt es fortan an den SpielerInnen, die Menschheit vor ihrer endgültigen Auslöschung zu bewahren“, führt Nintendo ein.

Die übergangslose, offene Welt von Mira hat schon auf der erfolglosen Wii U begeistert. Umso wertvoller war die Switch-Portierung im letzten Jahr. Xenoblade Chronicles X war eines der letzten, großen Wii-U-Exklusivspiele, die noch auf der Wii U gefangen waren. Jetzt bringt Nintendo die „Definitive Edition“ auf den technisch besten Stand.

Physische Version folgt

Mit dabei ist auch der Online-Modus: „Die SpielerInnen können sich zudem online mit bis zu 31 weiteren ‚Nintendo Switch 2‘-Fans zusammenschließen, um gemeinsam Missionen zu erfüllen und außergewöhnliche Gegner zu bekämpfen. Im Anschluss können sie die Avatare ihrer MitstreiterInnen sogar als Teammitglieder für ihr eigenes Abenteuer rekrutieren.“

Wer die Definitive Edition für Switch bereits gekauft hat, kann zu einem Upgrade Pack greifen, das für 4,99 Euro erhältlich ist. SammlerInnen gedulden sich noch bis zum 16. April, denn dann erscheint nachträglich eine physische Version von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition für Nintendo Switch 2. Im Nintendo Store* ist diese schon vorbestellbar!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, Nintendo, Monolith Soft