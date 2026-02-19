Stand auf vielen Wunschzetteln: Nintendo macht Fans mit Xenoblade-Shadowdrop glücklich

Es hätte auch gerne noch mehr sein dürfen. Aber Xenoblade-Fans sind genügsam und die heute angekündigte und sogleich veröffentlichte „Nintendo Switch 2 Edition“ der Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition ist sicher im Sinne der Anhänger.
Nintendo hakte heute den ein oder anderen Wunschzettel ab. Fans dürfen auf der Switch 2 ab sofort per „Shadowdrop“ den Planeten Mira in einer Auflösung von bis zu 4K bei 60 fps erkunden. Dafür ist natürlich der TV-Modus notwendig, im Handheld-Modus verspricht Nintendo aber auch bis zu 1080p bei ebenfalls 60 fps.
„Das Jahr: 2054. Die Erde: zerstört. An Bord eines Raumschiffs gelang einer kleinen Gruppe Überlebender die Flucht – nur um auf dem riesigen, unerschlossenen Planeten Mira eine Bruchlandung zu erleiden. Dort liegt es fortan an den SpielerInnen, die Menschheit vor ihrer endgültigen Auslöschung zu bewahren“, führt Nintendo ein.
Die übergangslose, offene Welt von Mira hat schon auf der erfolglosen Wii U begeistert. Umso wertvoller war die Switch-Portierung im letzten Jahr. Xenoblade Chronicles X war eines der letzten, großen Wii-U-Exklusivspiele, die noch auf der Wii U gefangen waren. Jetzt bringt Nintendo die „Definitive Edition“ auf den technisch besten Stand.
Physische Version folgt
Mit dabei ist auch der Online-Modus: „Die SpielerInnen können sich zudem online mit bis zu 31 weiteren ‚Nintendo Switch 2‘-Fans zusammenschließen, um gemeinsam Missionen zu erfüllen und außergewöhnliche Gegner zu bekämpfen. Im Anschluss können sie die Avatare ihrer MitstreiterInnen sogar als Teammitglieder für ihr eigenes Abenteuer rekrutieren.“
Wer die Definitive Edition für Switch bereits gekauft hat, kann zu einem Upgrade Pack greifen, das für 4,99 Euro erhältlich ist. SammlerInnen gedulden sich noch bis zum 16. April, denn dann erscheint nachträglich eine physische Version von Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition für Nintendo Switch 2. Im Nintendo Store* ist diese schon vorbestellbar!
Also ich habe auch nur drauf gewartet, das Game wird wahrscheinlich mein erstes physisches Spiel für die Switch 2.
Ich sehe, was du da gemacht hast.
Wart mal ab, bei Amazon und Co. findest du die physischen Versionen meist günstiger als bei Nintendo selbst. Und bei Xenoblade - Titeln gibt es in der Regel einen Zeitraum, bei dem du die physischen Kopien recht günstig bekommst (bevor sie dann irgendwann im Preis explodieren).
Hat mich auch irritiert und hätte es wirklich nicht gebraucht. Hätten sie das Ding halt nochmal für 40€ angeboten und niemand würde sich beschweren. Bin froh, die Switch 1 Version für 26€ im Sale ergattert zu haben. Das Upgrade-Pack geht mit 4,99€ in Ordnung, aber erinnere immer wieder gern an Sony: Wer die PS4 Version einlegt, lädt sich auf der PS5 die PS5 Version runter und zockt die. Ohne extra Aufpreis.
Btw: Wäre eine Switch 2-Version von XB Chronicles 2 nicht noch viel dringender? Das soll ja technisch noch einschränkter gewesen sein als X.
Die Zeiten endeten aber auch irgendwann. Später dann: Upgrade-Pfad für 20 Euro. Die PS4 spielt nun wirklich keine Rolle mehr daher wird es sowas auch wohl nicht mehr geben bei Sony bis ne neue Konsole erscheint, aber auf Switch 2 wird es das wohl noch haufenweise geben. Ich gehöre dann auch zu der Fraktion, die denkt, sowas sollte generell kostenlos sein aber um es zu relativieren, da ist auch etwas Arbeit reingeflossen und der 5er ist vertretbar. Anders sieht es da schon beim SaGa 2 Remake und den ersten beiden Dragon Quest Remakes aus, wo Square Enix für das Switch 2 Upgrade glaube ich satte 20 Euro verlangt.
Das einzige positive Beispiel, was mir hier einfällt: Microsoft mit Smart Delivery. Einmal kaufen und auf jeder Xbox oder jedem PC die jeweilige Version spielen können. Daran können sich bis heute sämtliche Publisher ein Beispiel dran nehmen.
Dass man sich diesem Spiel hier zuerst widmet ist denke ich auch nicht so überraschend. Es ist der aktuellste Release und zudem noch ein Spin-Off. Realistisches Szenario für mich wäre halt, sie kündigen demnächst Xenoblade Chronicles 4 an und im Anschluss bietet man direkt Switch 2 Upgrade für die ersten 3 Spiele an. Muss nicht sein, aber komplett würde ich das auch nicht ausschließen. Schon mal gut, dass es dieses Switch 2 Upgrade nun gibt.
Hast du da ein Beispiel? Gran Turismo 7, Ghost of Tsushima, Horizon oder Last of Us wollen auch alle einen extra Aufpreis...