School-RPG Villion: Code zeigt Opening und verrät neue Details zum Kampfsystem

Erst vor wenigen Wochen gab es den ersten Trailer samt Informationen zu den Charakteren des „School RPG“ Villion: Code. Hinter dem Projekt stehen Compile Heart sowie mehrere Ex-Atlus-Veteranen – allen voran Kouji Okada, Mitbegründer der „Shin Megami Tensei“-Reihe und prägende Figur hinter Persona.

Nun legt man nach: Das offizielle Opening wurde veröffentlicht, dazu gibt es gleich vier Videos mit Tracks aus dem Soundtrack. Wer sich also schon musikalisch einstimmen möchte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu.

Kooperation ist alles

Neben dem Opening wurden auch neue Details zum Kampfsystem enthüllt – und hier dreht sich vieles um Teamplay. Über den sogenannten Skill Switch aktiviert ihr durch den Verbrauch der Skill-Leiste eurer Teammitglieder deren „mutierte Skills“ und übernehmt anschließend direkt die Kontrolle über diese Figur – ein fließender Wechsel mitten im Gefecht.

Trefft ihr betäubte Gegner mit bestimmten Angriffen oder solchen mutierten Skills, startet ihr zudem einen „RUSH“. In dieser Phase lassen sich Fähigkeiten ohne Verbrauch der Skill-Leiste einsetzen, wodurch ihr durch geschickte Kombinationen enormen Schaden verursachen könnt.

Doch auch defensive Mechaniken spielen eine Rolle: Wird eure Figur aus dem Kampffeld geschleudert, könnt ihr mit einem rechtzeitigen Tastendruck ein „Bounce Back“ auslösen. Wie leicht diese Eingabe gelingt, hängt von eurer Beziehung zu den Teammitgliedern ab.

Gleichzeitig füllen gemeinsame Angriffe eine Leiste, die „Stun“ oder „Attribute Unlock“ aktiviert – Letzteres schaltet besondere Effekte frei. Besonders mächtig ist das „Awareness“-Attribut des Protagonisten, mit dem er für kurze Zeit die Zeit anhalten kann. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

Villion: Code erscheint am 25. Mai in Japan für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Eine westliche Veröffentlichung ist bislang nicht angekündigt – doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Chancen durchaus gut stehen.

Das Opening:

via Gematsu, Bildmaterial: Idea Factory, Compile Heart, Gaia