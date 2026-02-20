Es ist wahr: Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren für Nintendo Switch zurück

Erst vor etwa einer Woche gab es Gerüchte um eine Rückkehr alter Pokémon-Klassiker für Nintendo Switch. Das war erstaunlich, denn seit Jahren ist es ein großer Kritikpunkt vieler Pokémon*-Fans: Die Spiele der ersten Generationen lassen sich praktisch nicht auf moderner Nintendo-Hardware spielen.
Angesichts der Fortschritte, die „Nintendo Classics“ bezüglich alter Nintendo-Spiele macht, ist das mindestens ärgerlich. Wer etwa Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün spielen möchte, ist bislang auf teure Gebrauchtmodule und entsprechende Hardware angewiesen. Doch das hat bald ein Ende.
Die Gerüchte sind nämlich wahr. Heute tauchten Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün zur Vorbestellung im Nintendo eShop auf. Einige Zeit später machten Nintendo und The Pokémon Company die Sache mit einer formellen Ankündigung und einem Trailer dann auch offiziell. Und tatsächlich: ihr braucht kein „Switch Online“-Abo.
Darf auch gekauft werden
Pokémon-Experte Joe Merrick spekuliert, dass The Pokémon Company keine Lust auf die modernen Features wie Cloud-Saves und Rewind-Funktionen im „Nintendo Classics“-Angebot hat. Der Kauf der Spiele ist also weniger ein „Geschenk“ an Fans, sondern vielmehr praktischer Natur. Die Features würden der Manipulation von Fangmechaniken, Pokémon-Encountern und Trades natürlich Tür und Tor öffnen. Fans dürften sich trotzdem freuen, dass Feuerrot und Blattgrün keine „Abo-Fesseln“ haben.
Die Neuveröffentlichung der Spiele verspricht laut eShop-Seite die Kanto-Region und bekannte Pokémon „genau so, wie du sie in Erinnerung hast“ – allerdings mit „aktualisierter Grafik im Vergleich zum ursprünglichen GameBoy-Titel“. Zudem sind die Sevii Eilanden in beiden Spielen enthalten. Unterstützung von Pokémon HOME ist geplant.
Die Vorbestellung der Spiele ist im Nintendo eShop ab sofort für 19,99 Euro möglich. Die Veröffentlichung ist für den 27. Februar 2026 geplant – den Pokémon Day. Wie erwartet wird The Pokémon Company an diesem Tag auch eine neue Pokémon Presents ausstrahlen, auch das machte man heute offiziell.
Apropos offiziell: Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.
Der offizielle Trailer:
17 Kommentare
Ich habe erst gestern SoulCalibur III für 10 gekauft, was neu in den Klassiker-Katalog gekommen ist. Wie schon erwähnt, aus offensichtlichen Gründen sind lediglich die Cloud-Games der PS3-Klassiker nicht separat zu erwerben, alles andere mittlerweile schon. Da gab es zuletzt ja immer wieder bei den Capcom-Klassikern massiven Gegenwind, weil die Spiele nur für Käufer, die bereits auf einer anderen PlayStation Plattform zugegriffen haben sowie PS Plus Abonnenten verfügbar waren. Das wurde geändert und mittlerweile müsste dann auch jeder einzelne Titel aus diesem Klassiker-Katalog zum Kauf verfügbar sein.
Zu Pokemon: Es war abzusehen, dass die Pokemon Company die Spiele nicht verramschen wird. Da wird Online eine riesige Preis-Debatte ausbrechen und gekauft werden die Editionen dennoch. Und auch ich werde wohl dazugehören, da ich die GBA-Remakes eben nie spielen konnte. Man hätte sicherlich auch ein attraktiveres Paket schnüren können aber ich denke, immer noch besser, als mal wieder einen Titel hinter einem Online-Service zu verstecken.
Das ganze hätte man wie auf dem 3DS natürlich schöner garnieren können. Ich erinnere mich da an die Code in a Box Versionen der ersten Spiele und diese Box war dann den Original Game Boy Hüllen nachempfunden. Hat genau so viel gekostet, als hätte man direkt im eShop gekauft und ist für die Sammlung echt schön. Hätte heute vielleicht nochmal mehr Wert, da die alten Veröffentlichungen eben noch nicht an einen großen Nintendo Account gebunden wurden und auf dem 3DS ihr Dasein verbringen.
Ich glaube, mit dieser Entscheidung wird Nintendo relativ wenig zu tun haben. Das letzte Wort wird vermutlich die Pokemon Company haben und wenn die nicht wollen, dass ihre Produkte in irgendeinem Abo-Service absaufen und somit einfach nur "Content" sind, dann wird sich Nintendo am Ende auf diesen Kompromiss einlassen. Dass die Spiele so spät nun erscheinen und es auch nur diese beiden Editionen aktuell sind, ist zumindest ein Indikator dafür, dass eben die Rechtelage auch nicht so ganz einfach ist da die Pokemon-Rechte eben aufgeteilt sind auf Nintendo, die Pokemon Company und Game Freak.
Finde ich ziemlich teuer. Ja, es sind gute Spiele aber Nintendo könnte die auch für 5-10€ anbieten, aber wieso sollten sie? Die meisten werden es eh kaufen. Auf ner anderen Seite hab ich gelesen das sich viele nur freuen, der Preis ist egal. Also gehts ja auf XD
Downloaden und auf den 3DS ziehen
Gut, das ich noch gewartet, habe, war kurz davor die alten Gebrauchten die jetzt einen Wert von 80-100 haben.😅
Zwar wäre mir ne physische Version lieber, aber eshop ist immer noch besser als Abo.
Bei allen Respekt, ist natürlich eure Meinung und gutes Recht, aber das der Preis zu hoch ist, sehe ich aus 3 Gründen nicht
1. Vergleichen wir mal mit den alten GBA Blau, Rot, Gelb sowie Gold, Silber und Kristall (Virtual Konsole) für die 3ds.
Die haben zwar alle rund 10€ gekostet, sind aber Recht spät released worden. ca. 3-4 Jahre bevor eshop eingestellt worden ist.
Gerade Kristall war sehr hart gelackmeiert nur ca. 2 Jahre vor Einstellung erschienen..
Die Switch eshop wird dagegen deutlich länger laufen, auch dank S2. Ja, hätte früher erscheinen können, aber deutlich besserer Situation als damals.
2. Damals zur Release war der Preis ca. 30-35€, heute müsste es inflationsbereinigt noch teurer sein. Die hätten auch dasselbe wie damals verlangen können
3. Es handelt immer noch um ein gutes Remake, dagegen sind B/R/G nix. Gut 15€ wäre besser gewesen.
Fazit: 20€ sind gerade noch in Ordnung, erst ab 20,01€ ist es zu teuer😜🙃
Gegenargumente immer willkommen.
Fand ich jetzt doch überraschend. Besonders, dass mans nicht im Abo verramscht. Freut mich aber, dass es normal zu kaufen ist. Gäbe es eine physische Version, würde ich wohl auch zugreifen. Da fände ich den Preis auch ok und würde gar 30€ zahlen. Aber digital only? Weiß ich nicht... Glaub da sind mir 20€ auch zu viel. Habe ja das Original für GBA. Die Neuveröffentlichung ist ja quasi identisch, nur, dass die Auflösung wohl etwas höher sein wird, was bei nem GBA Spiel aber komplett wumpe ist. Denke jedenfalls mal, dass das die "aktualisierte Grafik" ist. Bisschen knackiger kamen mir die Bilder im Trailer auch vor. Aber das ist halt alles ziemlich irrelevant. Schön ist jedoch die Anbindung an Pokemon Home. Das wird sicherlich eine frohe Kunde für einige Hardcore Sammler sein. Vielleicht wär das sogar der einzige Grund für mich doch zuzugreifen, weil ich dann erstmalig die Kanto Region auch mit vorher überlegten Teams durchreisen könnte. Gerade Pokemon, die man erst spät fangen kann, haben halt nie Sinn für mich gemacht. Kommt natürlich drauf an, wie es mit Home genau klappen wird bzw. ab wann das im Spiel verfügbar sein wird. Aber je nachdem wären neue Runs nochmal um einiges interessanter für mich.
Naja da zum Glück nicht von zeitlich limitiert die Rede ist, warte ich vielleicht einfach mal, ob es irgendwann im Sale sein wird. 10€ wären natürlich optimal. So im Dreh haben ja auch die GBA Spiele in der Wii U Virtual Console gekostet. 15€ würde ich wohl hier auch noch mitmachen. Denke man hät generell 15€ pro Spiel und 25€ fürn Bundle nehmen sollen. Aber naja^^