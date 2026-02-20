Es ist wahr: Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren für Nintendo Switch zurück

Erst vor etwa einer Woche gab es Gerüchte um eine Rückkehr alter Pokémon-Klassiker für Nintendo Switch. Das war erstaunlich, denn seit Jahren ist es ein großer Kritikpunkt vieler Pokémon*-Fans: Die Spiele der ersten Generationen lassen sich praktisch nicht auf moderner Nintendo-Hardware spielen.

Angesichts der Fortschritte, die „Nintendo Classics“ bezüglich alter Nintendo-Spiele macht, ist das mindestens ärgerlich. Wer etwa Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün spielen möchte, ist bislang auf teure Gebrauchtmodule und entsprechende Hardware angewiesen. Doch das hat bald ein Ende.

Die Gerüchte sind nämlich wahr. Heute tauchten Pokémon Feuerrot oder Pokémon Blattgrün zur Vorbestellung im Nintendo eShop auf. Einige Zeit später machten Nintendo und The Pokémon Company die Sache mit einer formellen Ankündigung und einem Trailer dann auch offiziell. Und tatsächlich: ihr braucht kein „Switch Online“-Abo.

Darf auch gekauft werden

Pokémon-Experte Joe Merrick spekuliert, dass The Pokémon Company keine Lust auf die modernen Features wie Cloud-Saves und Rewind-Funktionen im „Nintendo Classics“-Angebot hat. Der Kauf der Spiele ist also weniger ein „Geschenk“ an Fans, sondern vielmehr praktischer Natur. Die Features würden der Manipulation von Fangmechaniken, Pokémon-Encountern und Trades natürlich Tür und Tor öffnen. Fans dürften sich trotzdem freuen, dass Feuerrot und Blattgrün keine „Abo-Fesseln“ haben.

Die Neuveröffentlichung der Spiele verspricht laut eShop-Seite die Kanto-Region und bekannte Pokémon „genau so, wie du sie in Erinnerung hast“ – allerdings mit „aktualisierter Grafik im Vergleich zum ursprünglichen GameBoy-Titel“. Zudem sind die Sevii Eilanden in beiden Spielen enthalten. Unterstützung von Pokémon HOME ist geplant.

Die Vorbestellung der Spiele ist im Nintendo eShop ab sofort für 19,99 Euro möglich. Die Veröffentlichung ist für den 27. Februar 2026 geplant – den Pokémon Day. Wie erwartet wird The Pokémon Company an diesem Tag auch eine neue Pokémon Presents ausstrahlen, auch das machte man heute offiziell.

Apropos offiziell: Pokémon Pokopia erscheint am 5. März für die Nintendo Switch 2. Die Handelsversion (Game Key Card) ist bei Amazon* und im Nintendo Store* bereits vorbestellbar.

Der offizielle Trailer:

Bildmaterial: Nintendo